J. J. Fuentes | Músico

«La decadencia cultural es uno de los grandes problemas de occidente»

El artista habla de 'El heredero', un disco en el que colaboran Álvaro Urquijo, Sabino Méndez, Kutxi Romero, Carlos Segarra o Carlos Goñi

J. J. García

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:07

Comenta

En pocas palabras, sacar un disco en el que colaboran: Álvaro Urquijo, Javier Andreu, José María Guzmán, Nat Simons, Aitor Velázquez, Aurora Beltrán, Johnny Burning, ... Sabino Méndez, Diego Vasallo, Fernando Madina, Kutxi Romero, Jesús Cifuentes, Gabriel Sopeña, Carlos Segarra, José Manuel Casañ, Carlos Goñi de Revólver y varios más, lo dice absolutamente todo de un artista. Se siente 'El heredero' de una tradición (así se llama su disco), y lo toca en la J&J el sábado (a partir de las 20 horas).

