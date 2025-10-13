«La decadencia cultural es uno de los grandes problemas de occidente»

En pocas palabras, sacar un disco en el que colaboran: Álvaro Urquijo, Javier Andreu, José María Guzmán, Nat Simons, Aitor Velázquez, Aurora Beltrán, Johnny Burning, ... Sabino Méndez, Diego Vasallo, Fernando Madina, Kutxi Romero, Jesús Cifuentes, Gabriel Sopeña, Carlos Segarra, José Manuel Casañ, Carlos Goñi de Revólver y varios más, lo dice absolutamente todo de un artista. Se siente 'El heredero' de una tradición (así se llama su disco), y lo toca en la J&J el sábado (a partir de las 20 horas).

–¿Es su primer o tercer disco?

–Tengo dos autoeditados que pasaron desapercibidos. Ante la situación, decidí hacer algo que nadie ha hecho en la historia de la música popular siendo un total desconocido: juntarse con los más grandes escritores de su género musical de su país y regrabar las que consideraba mejores canciones de esos discos para sacarlo todo en un mismo álbum. ¿Primer disco? ¿Tercer disco? Que cada uno lo llame como quiera.

–'El heredero' es el título que ha elegido… ¿De qué? ¿De quién?

–De una forma de entender la canción primando el arte por encima del negocio y de una forma de entender las canciones rock escritas en nuestro país desde los años sesenta hasta el día de hoy.

–Y vamos con la del millón: ¿cómo se consigue que semejante elenco de figuras le acompañen a uno?

–Yo creo que la base de todo es tener buenas canciones. Recuerdo hablar con Sabino Méndez en un Vips de Madrid y preguntarle sorprendido que cómo había accedido a grabar conmigo (llevaba sin registrar una grabación en estudio desde 1988) y su respuesta fue clara: «Entre los escritores de canciones existe conexión y una pequeña hermandad». Aquí nadie ha cobrado nada y simplemente han colaborado porque les ha gustado la canción y han creído en mí.

–Le han faltado Loquillo, Lapido, Quique, Bunbury… y pocos más… ¿Para 'El heredero II- jurando el cargo...'

–Con todos los que mencionas me encantaría colaborar en el futuro, claro que sí. El Loco creo que no pegaba mucho, ya que es un disco de escritores de canciones y por eso están Sabino Méndez o Gabriel Sopeña. Loquillo es más un intérprete. En cuanto a Bunbury y Quique, son dos grandes maestros con los que espero coincidir en el futuro a nivel artístico. En el caso de Lapido… Honestamente, no te miento si te digo que José Ignacio ha sido el gran espejo donde me he mirado muchos años. Me colaba ilegalmente en salas para verle cuando tenía quince años. Probablemente era, junto a mis padres, ese tipo en cuyos valores me fijaba antes de tomar una decisión. Incluso me vestía de negro entero en los conciertos cuando empezaba, con apenas 18 años, para imitarle (risas). Te puedo decir que no tenerle en este disco ha supuesto, sin lugar a dudas, un gran dolor para mí.

–Lo Sirex, en los 60, hablaban de lo que había de barrer en este mundo si tuvieran una escoba; usted, por lo que oigo en la canción titular, ha 'heredado' esa función limpiadora en el siglo XXI, ya me dirá lo que va a 'barrer'…

–¡Me encantaría hacer algo también con Leslie! Pues si dependiese de mí, toda la basura suburbial sónica que idiotiza a la gran masa social no sonaría. Al final, en la música ha pasado como en el cine: hemos pasado de ver grandes películas que eran éxitos de taquilla a que los productos que más se venden actualmente son palomiteros y te ayudan a olvidar tu mierda de vida durante dos horas. La música que suena hoy, en vez de hacer pensar y reflexionar, incita a no hacerlo. La decadencia cultural es uno de los grandes problemas de Occidente.