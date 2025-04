David Montañés: «No entiendo a esos artistas que hacen siempre lo mismo, ¿No se aburren?»

David Montañés es un creador 720º. Imprevisible, zigzagueante, omnívoro y siempre tan sorprendente como deslumbrante. Después de licenciarse en Composición, David estuvo durante un año ... en la Fundación Antonio Gala como compositor residente, y ha acompañado como pianista a innumerables intérpretes de todos los géneros: clásico, danza, pop, rock, electrónica, jazz, flamenco... En el pop ha estado con marcas propias como Diógenes, Tennica y su Equipo Médico, o compartidas con Sueter, Teletaxi, Polack, S.U.E, Lori, Famme Fatale... que llevan su firma en algún teclado, ya que es el puente perfecto entre ambos mundos. Dio el do de pecho en su ambiciosa obra 'Ópera Requiem, para grupo de rock, coro, trompetas del Apocalipsis y danza', con un argumento entre lo gótico y lo filosófico y citas al Apocalipsis de S. Juan y a Nietzsche. Fue un Planeta esencial, y un neofolclorista con 'Juerga y Vino', y ahora ha cambiado nuevamente de pantalla con 'Aljamia', un disco de jarchas andalusíes que estos días presenta y estrena. ¡Infinito!

- Aurora Moreno por aquí, y siempre Paniagua han trabajado la poesía/música andalusí ¿cómo ha llegado a ella?

- Más bien ella llega a nosotros por diversos caminos. Ya en el instituto sentía atracción por ese idioma misterioso de las jarchas.

- Mawlid, es decir Antonio Arias y Moncho 'Fandila' estaban ya en beber de similares fuentes (y colaboran también en 'Aljamía') ¿Le han despertado la curiosidad y tanto interés como para hacer un disco entero?

- En mi caso el interés se centra en el idioma en que están escritas las jarchas: el romance andalusí. También me atrae mucho que algo tan lírico y aparentemente sencillo esconda tanta profundidad y simbolismo, a veces iniciático... Es lo que llamo «Alquimia lírica». El maravilloso trabajo de Mawlid creo que va por otros caminos.

- Supongo que a partir también de los trabajos del arabista Emilio García Gómez ¿no?

- Las jarchas las descubre Stern, luego está Heger, Dámaso Alonso... Pero sí, gracias a él y a otros como Sola-Solé que profundizan más, podemos vislumbrar algo de lo que sucedía en nuestra tierra durante esos años, al menos literariamente, porque la música nos la tenemos que inventar «gracias» al cardenal Cisneros y a su famosa quema de libros en Bibrambla.

- ¿Qué ha encontrado un músico del siglo XXI en Jarchas y Moaxajas de hace casi 1000 años

- La posibilidad de dejar que el texto suene por sí mismo, y crear la realidad ensoñándola. Me imagino esos estribillos repetidos una y otra vez en un trance mágico y popular. Aunque uno cultive el caldo con literatura, experimentos sonoros, y luego con trabajo trabajo-trabajo, me gusta partir de una epifanía, una revelación que puede llegarte andando por el campo, en la cama antes de dormir o esperando el autobús.

- ¿El refinamiento y la sensibilidad de aquellos escritos se han perdido en la actualidad en la que no hay tiempo para detenerse en el detalle?

- Esa sensibilidad yo la encuentro después en Garci S.de Badajoz, San Juan de la Cruz, Lorca, María Zambrano... En la actualidad creo que nadie sabe bien qué pasa porque el sistema suele alzar a lo complaciente con él.

Aún así sí que observo la esencia de esta lírica en nuestro sentir, que se manifiesta en todo lo que no es color de imperio y comercial imposición.

- Por cierto que la granadina Aurora Moreno, en su disco de 1988, también hace varias jarchas que usted retoma ahora desde otro tratamiento muy distinto ¿lo conocía?

- Confieso que no lo había escuchado hasta hace bien poco. Excelente disco, pero muy diferente al mío. Ella introducía varias jarchas en una misma canción y también sefarditas. 'Aljamía' es el primer disco íntegramente de jarchas (3 de ellas con sus correspondientes moaxajas) y musicalmente, efectivamente, no tiene nada que ver.

- Le hemos escuchado en un gran Requiem, con Los Planetas, de Juerga y con abundante vino, estos días tangueando en el festival… ¿Es infinito?

- Todo es lo mismo, solo cambian los ropajes, el estilo... El otro día me di cuenta por ejemplo, de que las 4 notas de la melodía de 'Sahhara' son iguales a las de 'Juerga y vino'. ¡Es sorprendente! Porque aparentemente no encontrarías relación, pero la tienen.

- ¿No le preocupa que le llamen 'disperso'? ¿O bendita sea esa 'dispersión`?

- No entiendo a esos artistas que hacen siempre lo mismo, ¿No se aburren?

- Cuando se trabaja material tradicional surge siempre la misma pregunta ¿recreación o renovación? Ya me dirá…

- Soy de los que piensan que todo está ahí y que los que nos dedicamos a esto somos filtros o canales. Cuánto de ese filtro o de ese «toque personal» queda en la canción, ya es otra cosa.

- Y ahí es donde entran las guitarras eléctricas, baterías y sintetizadores ¿no?

- Supongo.

- 'Etno-trance', 'Protoflamenco', 'Psicodelia Mozárabe', 'Alquimia Lírica'… ¡y luego dicen que los periodistas son los que inventan las categorías!

- Precisamente para eso me las inventé, para que luego no me dieran la brasa con eso de «¿Cómo defines tu música?»

- En directo ¿cómo y cuándo?

- El 5 de junio en el Planta Baja con la bailaora Eva Manzano, Alonso Carmona al bajo y el laúd, y Moncho (Fandila) con su mandola, pandero y oud.