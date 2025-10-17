La cultura mantiene su tendencia al alza, pero lejos de las cifras prepandemia El 'Anuario de la SGAE' muestra la leve caída del cine y destaca que solo el sector de la música popular logra llegar a las cifras de 2019

Las consecuencias de la covid se siguen percibiendo en la industria cultural de nuestro país. Esa es, al menos, la conclusión a la que llega la Fundación SGAE cuando analiza los datos del 'Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2025', que recoge las cifras del pasado año y que en realidad los respectivos sectores ya han ido desmenuzando. La radiografía es similar a la que se trazó un año antes: en todos los sectores, excepto en el cine, se observa una tendencia al alza, si bien en la mayoría de ellos las cifras aún no han alcanzado los niveles prepandemia.

En este sentido, es la música popular el sector que registra la evolución más positiva, superando ampliamente las cifras prepandémicas. Así en 2024 se celebraron 120.510 conciertos, un 9,36% más que el pasado año y un 32,27% más con respecto a 2019. Descontando las cifras de los grandes festivales, a estos recitales acudieron 25,95 millones de asistentes, lo que supone un incremento del 18,9% respecto a 2023 y del 19,9% respecto a la etapa de predandemia. Pero si añadimos los macrofestivales, son 33,95 millones de espectadores los que se dejaron seducir por la música en directo, con incrementos del 19,8 y el 20,6% respecto a 2023 y 2019. La recaudación por la venta de entradas obtenida exclusivamente por los conciertos fue de 320,51 millones de euros, una subida del 19,3% respecto a 2023 y del 66,6% frente a 2019; pero sumando los macrofestivales fueron 718,87 millones, lo que supone un aumento del 25,4% frente al año previo y un espectacular 77,1% más respecto a 2019.

También la tendencia al alza de la música clásica es muy positiva. En 2024 se celebraron 17.519 conciertos, lo que supone un incremento del 16,9% respecto al año anterior, pero es que por primera vez se supera en un 7,9% la oferta de 2019. A estos conciertos asistieron 4,77 millones de espectadores, un 27% más que en 2023, pero todavía un 9% menos que el año prepandémico. Eso sí, la venta de entradas a conciertos de música clásica aportó 47,87 millones de euros, una cifra que supone un 29,6% más que el pasado año y que supera también en un 0,2% la de 2019.

El mercado de la música grabada en España continúa la tendencia creciente en 2024. Según los datos de Promusicae, las ventas totales ascendieron a 508,38 millones de euros un 9,4% más que el año anterior, un 71,5% por encima de la cifra de 2019 y triplicando la de 2015. Esta cifra es el resultado del total de ventas físicas y digitales (descargas, productos para móviles y el consumo en streaming). El mercado digital se impone en el consumo de música grabada, acumulando mayor peso relativo sobre el total de ventas (el 89,4 % en 2024, que se traduce a 454,54 millones de euros) y supone un crecimiento del 12,6% respecto a 2023. El restante 10,6% (53,84 millones de euros) corresponde al mercado físico, y que, al contrario que el anterior, experimenta un descenso del 13,2 % frente a la cifra del 2023. El formato que acumuló mayores ingresos en 2024 fue el streaming, con 450,17 millones de euros. En el mercado físico destacan las ventas de vinilos que proporcionaron 33,86 millones de euros.

Artes escénicas

Enfrentando las cifras de 2024 con las de 2023, los datos reflejan el proceso de recuperación del sector de las artes escénicas, compuestas por el teatro, la danza y el género lírico, con un total de 47.971 representaciones, lo que supone una subida del 7,2% de las funciones, 10,3 millones de espectadores (un 11,1% más que en 2023) y una recaudación de 181,79 millones de euros (un 13,3% más). A pesar de ello, quedan lejos de las cifras de 2019, con retrocesos entre ambos años del 5,7% de la oferta, del 26,5% de la asistencia y del 23,9% de la recaudación.

Preocupación por el cine

Sin duda, los resultados del sector del cine son los más preocupantes. Pese a que el número de sesiones sube en comparación con las que se celebraron en 2023 y la tendencia alcista que se vislumbraba desde la covid, los espectadores y la recaudación decrecen. «Es la sorpresa más negativa del anuario porque esperábamos un crecimiento leve», explicaba esta mañana Rubén Gutiérrez del Castillo, director general de Fundación SGAE. El año pasado se proyectaron 2.654 películas en 3,4 millones de sesiones, lo que supone un 2,4% respeto a 2023, pero un retroceso del 11,7% en relación a 2019. Se vendieron un total de 73,65 millones de entradas, lo que supone una caída del 5,4% en espectadores respecto al año anterior, pero del 29,8% respecto a 2019.

El presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, explicaba en este sentido que el impacto de la covid sigue ahí. «Ha provocado miedo en algunas capas sociales, que han dejado de ir al teatro, a la danza o a la ópera por aquello de estar en una sala con más gente», comentaba. «Pero por otro lado, ha dado »un atrevimiento a la juventud que acude a espectáculos y conciertos porque les interesa olvidarse de la realidad y la covid sigue teniendo mucho que ver con eso«.

En cuanto a los espectaculares números de la música en vivo, Gutiérrez del Castillo no teme una burbuja. «Llevamos siete años hablando de ello y lamentablemente en la la vida las cosas se acaban, pero no tiene por qué ser ahora. Tenemos una tendencia consolidada y los festivales forman parte ahora de una alternativa de ocio prioritaria. Muchos ya no entienden la planificación del verano sin tener en cuenta las fechas de sus festivales favoritos», apuntaba el director general de la Fundación SGAE, que hacía hincapié en lo beneficioso que ha sido la incorporación del bono cultural joven. Finalmente, señalaba que para el año que viene «las perspectivas no son malas».

