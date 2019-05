El creador de 'Juego de Tronos' y el influjo de la fortaleza roja 06:17 George R. R. Martin en una foto de promoción de Juego de Tronos / IDEAL George R. R. Martin visitó Granada en 2008 para inspirarse y recabar impresiones para el libro dedicado al 'Sur' en su universo de fantasía JUAN ENRIQUE GÓMEZ Lunes, 20 mayo 2019, 18:00

George R. R. Martin, el autor de 'Canción de hielo y fuego', la obra que sería conocida en todo el mundo como 'Juego de Tronos', estaba convencido de que sus libros de fantasía, las historias de los Siete Reinos, podían convertirse en uno de los hitos literarios y televisivos más importantes del siglo XXI, pero no pensó que eso ocurriría muy poco después de pasear por las calles de Granada y dejarse llevar por las estancias, torres y palacios de la Alhambra, de los que aseguró que deberían formar parte de ese universo fantástico que aún no había expresado en su totalidad. En el año 2008, George R. R. Martin, quiso visitar el sur de España, llegar a Granada, para contemplar por sí mismo lo que le habían comentado sus amigos españoles, sentir por sí mismo el influjo de la fortaleza roja, de la fortaleza palatina.

En una entrevista con Miguel Ángel Alejo para el programa Evasión de Teleideal, desveló en 2008 sentirse atrapado por el misterio de la fortaleza roja

En una entrevista en exclusiva realizada por el especialista en cómic y animación, Miguel Ángel Alejo, para el programa de televisión IndyRock-Evasión, que se emitía en Teleideal, el creador de Juego de Tronos aseguraba que «las características de la Alhambra la hacen, indiscutiblemente, aprovechable e incorporable a `Canción de Hielo y Fuego'. Mis amigos de España me decían que me llevaría una grata sorpresa al conocer Granada. Y ha sido así, que encontraría características similares a los paisajes y el universo de los Siete Reinos».

George R. R. Martin, desvelaba también que estaba cansado de trabajar para la televisión y deseaba dedicarse a terminar el quinto de los siete libros de la serie, que en aquel momento se llamaba 'Canción de Hielo y Fuego'. Nunca le molestó que dijesen que era el continuador de J. R. R. Tolkien, autor de 'El Señor de los Anillos', ya le considera «como el padre y la madre de la fantasía. Las comparaciones son un gran cumplido para mi».

Se mostraba sorprendido de la aceptación que los libros (antes de ser conocidos por la serie de televisión) tenían una gran aceptación en España y, en particular, en Granada, donde participó en una conferencia con gran afluencia de público, donde desveló que sus fans americanos le pidieron que no viajase a España y terminase los libros, «pero no les he hecho caso».

Reconocía al programa de Teleideal, que estaba cansado de trabajar en televisión, y que tenía la intención de recluirse a trabajar en sus libros y terminar la historia. Algo que no pudo hacer, ya que unos meses después tuvo que meterse de lleno en el estudio para iniciar los trabajos de 'Juego de Tronos».