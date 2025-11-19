Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

El cortometraje granadino 'Una cita con Candy', candidato a los premios Carmen 2026

Ganó el primer premio en el Festival de cortos El Palo y el de mejor actriz para Carmina Corpas en el Festival Internacional de Cine de Granada

Ideal

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:31

Comenta

El cortometraje «Una cita con Candy», dirigido por Pepe Luis Pareja, es candidato a los Premios Carmen 2026, los premios de la Academia de Cine ... de Andalucía en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  5. 5 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  6. 6 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  9. 9

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  10. 10

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cortometraje granadino 'Una cita con Candy', candidato a los premios Carmen 2026

El cortometraje granadino &#039;Una cita con Candy&#039;, candidato a los premios Carmen 2026