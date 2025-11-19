El cortometraje granadino 'Una cita con Candy', candidato a los premios Carmen 2026

El cortometraje «Una cita con Candy», dirigido por Pepe Luis Pareja, es candidato a los Premios Carmen 2026, los premios de la Academia de Cine ... de Andalucía en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción.

La cinta, producida por ChichinagranaÍna Producciones Artísticas (Alex Orbe) y protagonizada por Merxe Céspedes, Carmina Corpas y Javi Caba, narra la historia en la Andalucía de los 90 de Aurora una señora católica y heredera de una educación conservadora, que decide contratar los servicios de una prostituta, Candy. Ésta última ofrece sus servicios caracterizada de heroína manga.

El cortometraje que ganó el primer premio en el Festival de cortos El Palo y el de mejor actriz para Carmina Corpas en el Festival Internacional de Cine de Granada «Premios Lorca», ha pasado por la selección oficial de festivales calificadores para los Goya como el Festival de Cine de Madrid PNR, Festival de cine de K-lidoscopi (Valencia) o el Festival de Málaga. Recientemente ha obtenido el premio del público en Francia en la Sección Atipik del Festival de cine Lechoutte.

Una cita con Candy actualmente sigue en circuito nacional e internacional de festivales. Este es el cuarto trabajo del director malagueño residente en Granada, que ahora se somete al voto de los miembros de la academia andaluza de cine.