El Coro Carpa Diem celebra su XI concierto de villancicos solidario en el Teatro CajaGranada

El Coro Carpa Diem de la Parroquia San Gregorio Bético de Granada celebra un concierto solidario de villancicos a beneficio de la Asociación Alfa Almanjayar, ... cuyo propósito es continuar tendiendo puentes entre diferentes realidades de nuestra ciudad. El XI concierto de villancicos solidario tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 17.30 horas en el Teatro CajaGranada.

«Porque Navidad es también un tiempo de encuentro, esperanza y compromiso», afirman desde el Coro Carpa Diem. Fiel a su estilo innovador, sorprenden adaptando con letras navideñas temas de Coldplay, Antonio Orozco, Dani Martín, Gloria Gaynor, Taylor Swift, pasando por musicales de Disney, incluidas melodías de U2, o Mecano.

Se trata de villancicos que nos hablan de aquella noche en Belén, en la que, en el silencio, un llanto de vida se escuchó, y, al abrir sus ojos, Jesús, iluminó a la humanidad.