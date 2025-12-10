Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miembros del coro Carpa Diem. Ideal

El Coro Carpa Diem celebra su XI concierto de villancicos solidario en el Teatro CajaGranada

Tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 17.30 horas

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:46

El Coro Carpa Diem de la Parroquia San Gregorio Bético de Granada celebra un concierto solidario de villancicos a beneficio de la Asociación Alfa Almanjayar, ... cuyo propósito es continuar tendiendo puentes entre diferentes realidades de nuestra ciudad. El XI concierto de villancicos solidario tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 17.30 horas en el Teatro CajaGranada.

