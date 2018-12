«Consumimos música rápidamente y no nos da tiempo a digerirla» Pepe Molina Molina, en La Tertulia. / JUAN JESÚS GARCÍA El granadino acaba de sacar 'Removerás montañas', un tema en el que colabora con Javier Álvarez Pepe Molina Molina Músico JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Domingo, 23 diciembre 2018, 01:10

Molina Molina pone el broche a 2018 con 'Removerás montañas'. En el tema participa Javier Álvarez, último eslabón de una serie de colaboraciones del granadino con artistas como Iván Ferreiro o Alberto Jiménez de Miss Caffeina. Sobre ello habla en esta entrevista con IDEAL.

-¿Se acabó Voynich! para siempre?

-Voynich! desapareció hace ya más de cinco años para siempre. Me quedo con la experiencia increíble de grabar en Nashville y trabajar con un equipo de productor e ingeniero de nivel 'top', aprendí muchísimo.

-Una cuestión indiscreta... ¿Quién era el 'duro' allí?

-En Voynich! yo era el compositor de todos los temas, pero toda la personalidad la imprimía Óscar Espín, que es un músico increíble a todos los niveles. Es alguien que se merece un reconocimiento por su inmenso talento. Tiene una visión y creatividad al alcance de muy pocos, y eso quedó reflejado en aquel disco, del que me siento muy orgulloso.

-Antes y ahora sale siempre con compañías muy potentes. ¿Se apellida Molina Molina y Warner?

-Molina Molina son mis apellidos y no vi mejor nombre para el proyecto que mi propio nombre. Soy yo al 100%. He tenido mucha suerte de que Warner esté apostando por mi trabajo; ser artista en esta compañía es un honor muy grande, me cuidan al máximo. Estoy muy agradecido de que pongan todos los medios a mi alcance; cuento con el mejor equipo posible. Ahora es el momento de demostrar todo lo que puedo dar.

-Usted es de los que siguen y suman... Es más habitual de los escenarios madrileños más que de los granadinos, ¿sumando?

-Madrid se ha convertido poco a poco en mi escenario y es donde estoy creando poco a poco mi público. Cada día es más numeroso y me siento muy cómodo creciendo allí.

-Nunca mejor dicho, porque va de canción en canción, ¡hasta la victoria final del LP!

-En estos tiempos todo va demasiado deprisa y el concepto clásico del álbum, tal y como se conocía, no se valora demasiado. Consumimos música muy rápidamente y no nos da tiempo siquiera a digerirla, así que decidí que lanzar canción a canción me haría dar la importancia que se merece cada uno de los temas. Realmente mi disco es más un 'grandes éxitos' que un disco como tal. De hecho 9 de los 11 cortes se han publicado como singles ya.

-Ferreiro, Miss Caffeina... con tanto concierto va conociendo a mucha gente, ¿no?

-Realmente estoy consiguiendo trabajar y colaborar con músicos y artistas a los que siempre he admirado y ese es para mí uno de mis mayores éxitos.

-Le ha quedado un disco muy años 80... ¿es esa su década prodigiosa?

-Para mí, musicalmente hay varias épocas de la historia reciente que son imprescindibles, pero sí es cierto que los '80 son muy especiales. No viví ese periodo plenamente, ya que nací en abril de 1980, pero soy un amante de esos años por todas las grandes canciones que nacieron ahí.

-¡En esto tiene fijaciones parecidas a las de Alonso de Napoleón Solo!

-¡Qué curioso! Admiro mucho a Alonso y me alegra tener las mismas fijaciones, espero que lea esta entrevista y sepa que espero que algún día podamos hacer algo juntos.

-Recupera 'Fotonovela', aunque luego en directo hace más...

-No soy mucho de versionar, pero es que hay canciones a las que no puedo resistirme, y Fotonovela es una de ellas. Tuve el honor de, una vez grabada, enviársela a Jesús Gómez (ingeniero y productor de la grabación original), que me felicitó por el trabajo realizado; es una de esas cosas que te hacen muy feliz. En directo siempre suelo hacer diferentes homenajes a los '80 y casi siempre cae alguna de Mecano, Álex y Cristina... ¡Es que son temazos!

-También se me ha incrustado en Dorian Gray. ¿Y eso?

-Es una larga historia, pero es increíble el poder estar en una banda con la que crecí y por la que siempre he sentido una gran admiración. Estamos preparando material nuevo que se publicará muy pronto. Paco, Salva y Miguel son unos músicos espectaculares, de los que aprendo cada minuto que estoy con ellos.

-Aunque estas fechas va solo, pero se apaña muy bien...

-El disco acaba de salir hace unas semanas y en esta primera fase estoy haciendo presentaciones acompañado de mi guitarra, varias pedaleras, y 'cacharreo' variado. Es una experiencia súper excitante para mí, y con una respuesta muy positiva por parte del público. No es muy habitual encontrar grupos o artistas que vayan en este formato y a mí me encanta.

-¿Qué es una canción 'chula'?

-Es una canción que está por encima de estilos y etiquetas; es esa que cuando la escuchas te remueve por dentro. Tenemos que dejar de encorsetarlo todo, dejar prejuicios en la basura y abrir nuestra mente para darle a la música el lugar que se merece, da igual que se llame Pop, Metal o Folk, Camela, Supertramp o Rosalía. Si una canción si es buena, es buena.

-¿En Granada, cuándo y cómo?

-Tengo muchas, pero muchas ganas de visitar Granada y presentar 'La Gran Esperanza Blanca' aquí. Espero poder hacerlo el primer trimestre de 2019 y, por supuesto, presentarlo en el Granada Sound el año que viene por todo lo alto.