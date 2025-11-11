Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

El Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, entre los premios 'Flamenco en el Aula'

La consejera Castillo ha presidido en Huelva el acto de reconocimiento a docentes, con hasta 69 candidaturas, al guitarrista Juan Carlos Romero y a la Peña Femenina de Huelva

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concedido los Premios 'Flamenco en el Aula' correspondientes al curso 2024-2025, que reconocen las mejores ... iniciativas del profesorado para divulgar el arte 'jondo' en los centros docentes. La consejera María del Carmen Castillo ha presidido en Huelva la entrega de la undécima edición de estos galardones que pretenden contribuir al conocimiento del flamenco entre los escolares e impulsar el desarrollo de materiales curriculares, recursos didácticos y buenas prácticas docentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  9. 9 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  10. 10 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, entre los premios 'Flamenco en el Aula'

El Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, entre los premios &#039;Flamenco en el Aula&#039;