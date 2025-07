Los conciertos solidarios de CajaGranada Fundación llenan de buen jazz el mes de julio

La capital no se vacía en el mes de julio. Y prueba de que no es así son los llenos continuados de los conciertos del ... ciclo 'Jazz en la Plaza de las Culturas'. que organiza la Fundación Cajagranada desde hace ya trece veranos con carácter benéfico

Unas 500 personas asistieron este jueves al concierto propuesto por la asociación Oolyakoo, responsable de la programación, del cuarteto del pianista italiano Lorenzo Tonon junto con la cantante también de ese país Giuditta Franco. Una velada bellísima de una delicadeza absoluta en la que presentaban su disco 'You Must Believe In Strings' con una sonoridad inusual en nuestros escenarios.

En la historia del jazz han sido muchos los encuentros entre jazzistas y músicos clásicos, por poner un ejemplo hay que recordar aquellas grabaciones denominadas 'Charlie Parker with strings', que fueron las más populares del saxofonista de Kansas en su momento, o mucho más cerca en el espacio y el tiempo están los trabajos del malagueño Ernesto Aurignac, así que esa intersección de mundos sonoros, si bien no abunda en el día a día por falta de presupuesto, es un concepto casi estándar.

Tonon, Antonio del Caño, Fernando Caro y Giuditta Franco, se hicieron acompañar por un cuarteto de cuerda procedente de la cantera solista de la Orquesta Ciudad de Almería con la untuosidad de la cuerda de fondo y su perspectiva casi cinematográfica. En el concierto interpretaron material propio, pero también hicieron un homenaje al compositor parisino Michel Legrand, como acudieron a algunas piezas de la canción popular italiana.

Estos conciertos tienen un marcado carácter benéfico ya que el programa apela a la solidaridad del público al cambiar la entrada por un kilo de alimentos no perecederos. Todos los alimentos recogidos, anoche 500 personas, media tonelada, son entregados al Banco de Alimentos de Granada. Una iniciativa hermosa y original que no estaría mal que fuese replicada en las muchas otras actividades gratuitas de la ciudad, ¿se imaginan lo que se recogería en unos festivales como los de el Zaidín? Demostrando de paso la sensibilidad solidaria que tenemos los granadinos.