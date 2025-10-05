Los conciertos de Granada para esta semana

KIRK McDONALD/MIANO QUARTET: TENORAZO

Con más de 30 años de trayectoria profesional, McDonald ha superado el medio centenar de grabaciones y ha tocado con ... las más relevantes figuras internacionales del jazz, desde Eddie Henderson o Tom Harrell, a Jack DeJohnette, Pat LaBarbera o Maria Schneider, entre otros muchos grandes nombres. Ha intervenido en la grabación de cincuentena de álbumes como líder o sideman, incluidas apariciones con insignes jazzmen como Phil Woods, Eddie Henderson o Kenny Wheeler. Toda una figura del jazz internacional, con un poderoso sonido de tenor y un fraseo impecable, que se presenta en Jazzazza con un cuarteto de infalibles y destacados músicos como son el gran pianista italiano Fabio Miano que tantos años vivió entre nosotros. En la Oolyakoo el miércoles (21h)

SHE PAST AWAY: LO NEGRO ES BELLO

El icónico dúo de dark wave/post punk, She Past Away, regresa a nuestro país con una nueva gira. She Past Away es una banda formada en Turquía (sí Turquía) por Volkan Caner (voz, sintetizadores, programador de Ritmos y guitarrista) y Idris Akbulut (bajista), a los que se sumó luego el teclista Doruk Öztürkcan, con un sonido ochentero reinterpretando el característico sonido de guitarra de la era post-punk, combinado con poesía minimalista en turco. Este 2025 la banda está recorriendo varias ciudades de España que harán las delicias de las legión de góticos y demás seguidores de las músicas pálidas y lúgubres. Ian Curtis aplaudirá desde el cielo. Seguro. Estarán en la Tren el jueves en compañía de otros que tal: Blood Desire, el dúo de John Saints y la actriz y cantante hindú-portuguesa Barbara Banu. Black is beautiful.

HERMANOS CUBERO: MÚSICAS POPULARES CONTEMPORÁNEAS

Los Hermanos Cubero es el nombre artístico con el que se conoce a los músicos y hermanos originarios de La Alcarria, Enrique «Quique» y Roberto Cubero. Nacidos en Guadalajara, Castilla, desarrollan un estilo basado en la música tradicional castellana con influencias de Americana music. Comenzaron su actividad en 2010 cuando les fue otorgado el Premio Europeo de Nueva Creación de Folklore Agapito Marazuela. Su estilo es eminentemente acústico y aunque está muy enraizado en la música tradicional, el eclecticismo es una constante en toda su obra, caracterizada por respetar ritmos, estructura y métricas tradicionales (Seguidillas, Paloteos, Ruedas, Fandangos, Jotas, etc.) pero dotando de una dimensión contemporánea tanto a los textos como a las armonías. Ellos completan el cartel del nuevo programa 'Músicas Populares Contemporáneas' que el Centro Lorca albergará de miércoles a sábado, con Mucha Muchacha (8), El Gato con Jotas (9), Fínfano con los Cubero (19), y Yeli Yeli el sábado.

LUNA Y CLAVEL: CARLOS CANO VIVE

Como no podía ser de otra forma, el recuerdo de Carlos Cano se tiene que conservar desde aquí, sea con el festival Abril para Vivir todas las primaveras (con el concurso de nuevos cantautores que lleva su nombre) o con proyectos musicales como el que titula el cantante Toni Mori, que con el montaje del ayamontino Juan Santamaría reviven su legado en un escenario, que es donde mejor suena. Sus canciones volverán al Teatro Isabel el miércoles (20h) y lo harán con el concierto que toma el nombre del comienzo de la canción 'María la Portuguesa': «En las noches de luna y clavel…»

MICHAEL MAYO: JAZZ EN OTOÑO

Vocalista, compositor y arreglista de Los Ángeles y de buena casta: su madre fue corista de Beyoncé, Diana Ross y Whitney Houston, y su padre saxofonista de Earth, Wind & Fire, presenta en Almuñécar su segundo álbum 'Fly'. Criado pues en un entorno musical único, siguió en el New England Conservatory y en el Instituto Thelonious Monk, y con sólo 28 años, el cantante estadounidense fascina pasando con soltura de una interpretación desconcertante de estándares en una big band o en una formación reducida, a sus propias composiciones experimentales donde escuchamos a este aficionado al loop pedal poniendo la tecnología en beneficio de la improvisación. Actuara el viernes en la versión otoñal de Jazz en la Costa, en la casa de la cultura de Almuñécar (21h), donde también harán lo propio el sábado Arturo Cid con la banda de Carmen Alcolea sobre un programa sobre Jazz en el cine. Paralelamente habrá un concierto didáctico a cargo del grupo TA TA TA CHAAAN! el jueves. Y se podrá ver (también el jueves) la película 'Köln 75' sobre la grabación del mítico disco de Keith Jarrett.

JEFF SPINOZA: BLUSERO SIN FRONTERAS

Originario de Los Ángeles, California, Jeff Espinoza no solo es un músico excepcional, sino también un hombre de múltiples talentos. Graduado en Psicología y Estudios Étnicos por la Universidad del Estado de California en Fullerton, compaginó su carrera como psicólogo infantil especializado en autismo con su pasión por la música, integrándose en diversas bandas californianas. Jeff llegó a España en 1980 con la banda californiana No Justice y rápidamente se integró en la escena musical nacional, destacándose como vocalista de grupos icónicos como los Flying Gallardos y la legendaria Vargas Blues Band, con quienes grabó discos inolvidables como 'Madrid-Memphis' y 'Blues Latino'. Más tarde fundó Red House, una banda que marcó un hito en el blues español. Con más de 400 temas registrados como compositor y colaboraciones con artistas de la talla de Chris Rea, Junior Wells, Lonnie Brooks, y Double Trouble (Stevie Ray Vaughan Band). Tocará en teatro Martín Recuerda de Salobreña con Gaby Jogeix el viernes (20h).

REPLICANTS: FESTIVAL DE CLONES

En tiempos en los que los originales están lejanos o no existen, las réplicas suelen estar más cerca y disponibles; no los sucedáneos, porque los grupos que se dedican a hacer versiones los hacen con la dedicación y el respeto de fans primero, y luego el tratamiento profesional que llega hasta la suplantación perfecta. Ocurre en grupos como The Replicants. Nombre perfecto para trabajar en este sector y que se han especializando en un personaje: Tina Turner. Para ello cuenta con la poderosa voz de la cantante italiana Jessica Brizio, licenciada en literatura moderna en Bolonia, pero dedicada en cuerpo y alma (no hay más que ver sus fotos) a clonar a la «ex» del fallecido crápula Ike Turner. Junto a los especialistas en Led Zeppelin Whole Lotta Band y un original concierto 'gospel' de Queen, conforman el cartel del 'Festival Leyendas' (clonadas) de Baza. El sábado en el recinto ferial desde las 21h.

BARÓN ROJO: 45 AÑOS PLANEANDO

Barón Rojo es decir rock, antes 'metal' o 'heavy' pero el advenimiento de tiempos mucho más extremos les ha ido quitando hierro hasta dejar su sonido en potente rock clásico. Acaban de cumplir 45 años de existencia (más otros cuantos anteriores con otros nombres como Coz o Cafrú), y tras todo tipo de idas y venidas, despedidas y regresos, subidas y bajadas, reuniones y divorcios, ahí sigue siempre al mando de los dos hermanos De Castro. Estarán en La Copera el sábado junto a colegas como Tierra Santa y Estrella sin Luz.

QUINI: EN LA RETAGUARDIA MÁS ADELANTADA

En los últimos tiempos algunos músicos de Granada de largo recorrido han despertado el interés de guionistas y cineastas. Es el caso más sonado de los Planetas y su peli no peli, en camino suena por ahí un proyecto sobre Jesús Arias, y Quni Almendros ha sido objeto del documental 'En la Retaguardia', dirigido por otro músico 'Fali' Villén. En la cinta se repasa individual y coralmente su trayectoria creativa y vital, desde los orígenes hasta el presente, con material de archivo, testimonios y enfoque íntimo sobre su papel como guitarrista, compositor y productor. El estreno será el sábado en el tetaro Cajagranada (19h).

MATHIAS PILLMAN: BELLEZA ACÚSTICA

En una época en la que muchos grupos apuestan por el eclecticismo e introducen numerosos elementos electrónicos en el jazz, también encontramos artistas como Matthias Spillman. El exitoso trompetista suizo, que ha colaborado con figuras como Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater, Gary Burton, Joe Lovano, Benny Golson, etc., se decantó con su nuevo trío por el jazz acústico puro. El trío se completa con el saxofonista estadounidense Bill McHenry, quien, junto con Matthias, se sumergió en el descubrimiento de las bellezas del jazz acústico. El domingo (20h) en la sede Oolyakoo.

THE MIFFIS: INGENIOSAS Y LISÉRGICAS

Cuando dicen que un grupo se parece a otros nombres tan extremos como Dick Dale y sus Del Tones, The Smashing Pumpkins, Nancy Sinatra, Radiohead o The Black Angels, puedes esperar de todo. Es el caso del trío canguro formado por las tatuadas Hannah Mawson, Erin Grace y Sinead Brassil, tres poderosas mujeres de Melbourne que aportan una sana mezcla de psicodelia, surf, grunge y rock and roll puro. «Su música es una mezcla de pesadez, ensoñación y espacio atmosférico» dicen de ellas sus editores, del primer disco largo que están llevando por el mundo, donde añaden algún nombre más, el de una «PJ Harvey, con riffs ingeniosos y lisérgicos». Sirve Serpiente Negra con su vitola de calidad. El domingo en el Planta en horario de invierno ya: 19h.

EL NIÑO DE LA HIPOTECA: CANTATUBER

'Cantatuber', showman, colaborador radiofónico… después de años y años dando tumbos por diferentes conservatorios, escuelas de música, licenciaturas de humanidades sin acabar, instrumentos, horas de tocar en el metro de Barcelona, grupos varios y de diferentes estilos musicales se metió en la música de autor a raíz de una de sus últimas formaciones, La Lechuga. A partir de ahí El Niño ha encontrado en Youtube su punta de lanza, más de 125.000 subscriptores alimentan un proyecto que tiene videos virales con un par de millones de visualizaciones, y que se muestra en la red en crudo, sin filtros ni intermediarios, como un autor genial, ácido y con un sentido del humor demoledor: sirva de ejemplo el nombre de uno de sus discos, 'Gratis Hits'. Guiu Cortés, se reinventó con el simpático nombre de el Niño de la Hipoteca, logrando un éxito que le está llevando a llenar allá donde toca. Como en el J&J el domingo en sesión café 16:30h.