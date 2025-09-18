Concierto lírico para mayores en Granada

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, y la Fundación Caja Rural de Granada han suscrito ... un convenio de colaboración para la organización de un concierto especialmente dedicado a las personas mayores, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre de 2025 en el Palacio de los Córdova.

El acuerdo contempla la aportación de 15.000 euros por parte de la Fundación Caja Rural de Granada, que contribuirán a sufragar los costes derivados de la organización del evento, reafirmando así su compromiso con la vida cultural y social de la ciudad y con uno de los colectivos que más merece atención y reconocimiento: las personas mayores.

Según una nota del Ayuntamiento, «la ciudad de Granada aspira a convertirse en 2031 en Capital Europea de la Cultura, una distinción que representa una oportunidad única para proyectar la riqueza histórica de la capital nazarí a nivel internacional». «Sobre esta premisa nace la idea de celebrar este concierto lírico, dirigido a las personas mayores en apoyo a la Capitalidad Cultural de 2031. Este evento representa una forma de integrar a este colectivo en las grandes programaciones culturales de la ciudad», ha destacado la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal.

El concierto contará con un programa a cargo de la soprano Mariola Cantarero y el tenor Moisés Marín, acompañados de un terceto de cuerda y piano. La asistencia será gratuita y está destinada principalmente a las personas usuarias de los 17 centros municipales de participación activa y a las más de 45 asociaciones integradas en el Consejo Municipal de Mayores.

Este proyecto «responde a la voluntad del Ayuntamiento de Granada de ofrecer a los mayores espacios de encuentro, convivencia y disfrute, que les permitan salir de casa, relacionarse, compartir experiencias y reforzar los vínculos comunitarios. Tal y como se recoge en el convenio, el objetivo es favorecer un envejecimiento activo y saludable, combatiendo la soledad no deseada y previniendo problemas como la depresión o el aislamiento social», dice el consistorio.

En palabras de la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, «las personas mayores son un pilar de nuestra sociedad, guardianes de la memoria colectiva y referentes de valores. Queremos que sigan siendo protagonistas activos, que disfruten de la cultura y de la vida social de Granada. Con iniciativas como este concierto, conseguimos que salgan, se ilusionen, se relacionen y vivan experiencias que mejoran su bienestar emocional».

La edil ha subrayado además la importancia de la colaboración con la Fundación Caja Rural de Granada. «Es fundamental tejer alianzas con entidades que, como la Fundación Caja Rural, comparten nuestro compromiso social», dijo.