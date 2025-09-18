El cómic 'Batman No. 1' del artista granadino Jorge Jiménez vende más de medio millón de copias Esta cifra convierte a este ejemplar, hasta el momento, en la historieta más vendida del año

El cómic 'Batman No. 1' del artista granadino Jorge Jímenez y el escritor Matt Fraction ha vendido más de 500.000 ejemplares, según ha anunciado la editorial este jueves. El número, que llegó a las tiendas a principios de septiembre, será con toda probabilidad el más comprado del año, recoge 'The Hollywood Reporter'.

Y es que la cifra de medio millón de copias convierte a este ejemplar, hasta el momento, en el cómic más vendido del año. DC estaba ya liderando las ventas con otro éxito del Caballero Oscuro, 'Batman No.158', que contó con el regreso de su director, Jim Lee, pero llegó hasta los 400.000 ejemplares.

'Batman No.1', que salió a la venta el 3 de septiembre, se agotó en las distribuidoras de cómics y ha sido relanzado con una segunda edición, que estará en las tiendas el próximo 15 de octubre.

