Para colores y gustos los conciertos de Granada

Después de una carrera de más de 25 años, 7 LP, varios EP y giras incesantes llevando su marca única de rock-n-roll por ... los rincones de todo el mundo los californianos tienen un rato para venir a vernos. Formados en San Diego en 2008 por Brandon Welchez y Charles Rowell, desde aquel 'Summer of Hate' de un año después Crocodiles son un hecho incontestable. Con influencias del post-punk, shoegaze y el garage rock, su sonido pudiera recordar al de The Jesus and Mary Chain por sus melodías distorsionasas, el ruidismo controlado y su estética lo-fi. El martes en el Planta (21h).

FLAMENCO Ñ: DUENDE OFF

Durante varios días el flamenco alternativo, acompañará también a la más oficialista Bienal granadina. Será también una muestra para programadores internacionales gestionada por la Fundación SGAE en un programa que ha ofrecido a más de setenta músicos la oportunidad de actuar en citas internacionales de Europa y Estados Unidos. Los conciertos serán el miércoles, jueves y viernes en el Plantabaja (gratis) y el Centro Lorca (con taquilla). Por donde pasaran respectivamente: Lara Wong y Melón Jiménez; Perrete y Rafael de Utrera (día 17). Rezelo-Dechipén; Lucía Beltrán (día 18). Ruido Clavel y Sebastián Cruz; Rocío Luna y José Luis Montón (día 19).

LEIGHTON PHOENIX: BLUES ANGLOPOLAR

L.R. Phoenix es un guitarrista, cantante y compositor de blues inglés residente en Finlandia al que han emparejado con leyendas como Howlin' Wolf y Captain Beefheart, «con toques de Son House y Bukka White» dice la prensa especializada. Sus discos 'The Hollow Log of Capt. Richard Wolfe' y 'Live at Blues Rules' fueron elegidos los mejores CD de blues europeo de 2011 y 2012, respectivamente por Blues Underground, y el primero señalado entre lo mejor del año en diversas estaciones de radio francesas. Phoenix se sunma a la muy larga lista ya de bluesmen itinerantes que pasan por Granada camino 'de la gloria', como dijera Woody Guthrie. Estará el jueves (22h) en el Liberia y domingo (20h) en la Cochera de la Herradura.

CAT EMPIRE: MINIPIMER SOUND

The Cat Empire nació con el siglo en Melbourne con intenciones 'minipimer': batir ingredientes como el jazz, ska, punk, rock, son, flamenco, gypsy, latin… con unos resultados afrutados que son júbilo para el alma y veneno para los pies, sobre todo. Los canguros son sinónimo de música extrovertida, divertida y participativa, música sin fronteras, que absorbe mil y una influencias y agita todo el planeta bailable. Merced el ciclo Caixabank-1001 músicas, el multitudinario grupo presenta el viernes en la Copera (21h) su nuevo disco 'Bird In Paradise', que fue publicado esta primavera. Imprescindible calzado de suela blanda y el uso de un buen desodorante.

GANZER: HARD ROCK DEL QUE YA NO SE HACE

Usando su apellido como entidad grupal, el músico noruego Björn Ganzer, un trotamundos en toda regla afincado en Granada, ha puesto en circulación un libro-disco (doble) antológico en la colección de 'libriscos' de la editorial Allanamiento de mirada. Una primorosa edición de lujo a modo de antología de sus trabajos 'Ganzer' (2020) y 'More Than Real' (2023), dos ejercicios de Bluesrock y psicodelia progresiva que suenan a poderosos clásicos del siglo XX, pero realizados en éste. Deslumbrante Hard Rock que en directo -no se lo pierdan si lo ven anunciado, como ahora- cobra su máxima expresión. El viernes estará en el Lemon (21h), que abre programación para esta temporada.

PECOS: CUANDO FUIMOS LAS MEJORES

Los hermanos Herrrero fueron un fenómeno inaudito de fans en los años 70 (no inédito, que ahí estuvieron también los Bravos, Raphael o Tequila) pero sí por sus proporciones, inmensas. Aquellas adolescentes de entonces rozan ya la abuelez, pero seguro que quieren volver escuchar esas canciones por sus propios autores, que también peinan canas (o peinan nada). Pedro y Javier se han reunido 45 años después de la primera vez en la gira denominada 'Dos voces y una historia', que está llenando grandes recintos allá donde va. Y es que no hay nada como recordar «cuando fuimos 'las' mejores», como diría Loquillo. En la Plaza de toros el viernes en la Plaza de Tors (21h).

COSAS QUE HACEN BUM: GRITANDO EN LO QUE QUEDA DE BOSQUE

Un nombre muy literario para un grupo decididamente acústico formado con miembros bien conocidos de la escena granadina junto a voces femeninas que marcan el carácter de sus acariciantes canciones. Las recogieron primero en 'Entertainment', luego en 'Tomando la habitación' y más tarde en 'Navegación por estima'. Tres discos convencionales comparados a lo que siguió, una 'discotella', botella de buen vino con álbum incluido en su etiqueta. Tras una pausa de seis años, y ya digerido su 'caldo sonoro', regresan con otra colección deliciosa de canciones bajo el título 'Gritando en el bosque', una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la madurez, la creación artística y la inspiración, sobre la vocación y la perplejidad del individuo ante la sociedad. El sábado gritarán por lo que queda de nuestros bosques quemados en el pequeño comité de la Corrala de Santiago (21h).

ANTONIO OROZCO: LA VOZ

Antonio Orozco es uno de los artistas más populares de la escena española: ha vendido más de millón y medio de discos en su carrera y es una cara bien conocida y reconocida. Tras participar como 'entrenador' en el concurso La Voz (versión grande y chica), ha conseguido repetir el número 1 de la lista de ventas con su trabajo, 'Dos Orillas' en su semana de salida, y alcanzar el 'Disco de Oro' en menos de 24 horas, llegando a ser 'de multiplatino'. En 2025 está su nueva referencia 'El tiempo no es oro', que no es solo un disco, «es una declaración profundamente humana», en palabras del propio artista. Con esa referencia celebra un cuarto de siglo en faena, y lo acompaña con el tour 'La gira de mi vida', de también 25 fechas, donde combina sus grandes éxitos con las nuevas composiciones. El sábado pasará por la Plaza de toros (21h) en el programa Caixabank- 1001 músicas.

LOMBARDA: LA VOZ DE LA HISTORIA

Pionero desde Granada de la recuperación de las músicas tradicionales, a estas alturas, el grupo Lombarda debiera ser considerado una institución cultural en toda regla. Así, en sus discos, rescatan in extremis piezas de nuestra tierra en riesgo de desaparición sin muchos aderezos: 'Como me lo contaron, te lo cuento' fue el último, y luego lo tocan con igual primoroso respeto a la tradición. Sin ellos la cultura granadina hubiera sido más pobre. El sábado (21h) darán un concierto benéfico en el teatro Cajagranada.

STEINBERt-COBOS 4: DUELO DE GUITARRAS

El guitarrista cordobés Alein Steinbert (el alias con el que firma sus trabajos Luis Casado) tiene nuevo proyecto con el también guitarrista Alex Cobos, con quien ha unido su talento para impulsar el Steinbert/Cobos Quartet y lanzar un disco homónimo, publicado por el sello vasco Gaztelupeko Hotsak. Por su parte, el madrileño Alex Cobos es un guitarrista y compositor que co-lidera y participa en numerosos proyectos relevantes dentro del panorama nacional del jazz y la música improvisada. Se conocieron en el Seminario de Jazz y Música Moderna de Málaga y lanzaron su proyecto en 2018, resultando en unos conciertos que homenajean (de lejos y cerca) a Wes Montgomery. El domingo en la sede Olyakoo a las (21h).