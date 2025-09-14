Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agenda musical en Granada

Para colores y gustos los conciertos de Granada

Citas recomendadas para esta semana

Juan Jesús García

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:52

CROCODILES: RUIDISMO CONTROLADO

Después de una carrera de más de 25 años, 7 LP, varios EP y giras incesantes llevando su marca única de rock-n-roll por ... los rincones de todo el mundo los californianos tienen un rato para venir a vernos. Formados en San Diego en 2008 por Brandon Welchez y Charles Rowell, desde aquel 'Summer of Hate' de un año después Crocodiles son un hecho incontestable. Con influencias del post-punk, shoegaze y el garage rock, su sonido pudiera recordar al de The Jesus and Mary Chain por sus melodías distorsionasas, el ruidismo controlado y su estética lo-fi. El martes en el Planta (21h).

