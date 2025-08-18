Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cogollos de Guadix y Motril acogen este sábado un festival y una novillada en clase práctica

Güéjar Sierra, La Calahorra y Diezma celebraron con gran éxito los festejos programados con motivo de sus fiestas

María Dolores Martínez

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:41

La agenda taurina en la provincia granadina tendrá este sábado sus dos próximas citas en Cogollos de Guadix y Motril, donde se celebrarán un festival ... y una novillada en clase práctica, organizados por la empresa Taurina Porcel y la Escuela Taurina de Motril, respectivamente. En Cogollos de Guadix están anunciados mano a mano, a las 18:30 horas, el novillero jienense Antolín Jiménez y el barcelonés Mario Vilau frente a erales de El Vadillo, Hermanos Collado y El Cotillo. El tradicional encierro tendrá lugar a las 11:00 horas. Ese mismo día, la Plaza Pepe 'El Berenjeno' de Motril será escenario de una novillada en clase práctica en la que saltarán al ruedo cinco erales del hierro de Trinidad, propiedad del diestro granadino David Fandila 'El Fandi'. A las 20:00 horas harán el paseíllo Alejandro Brescia (Escuela Provincial de Málaga), Armando Bustos (Escuela Ciudad de Motril), Jesús Cobo (Escuela Taurina de Alcudia y Comarca de Guadix), Pablo Torres (Escuela Taurina de Valencia) y Andrés Nieva (Escuela Taurina de Algar).

