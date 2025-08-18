Cogollos de Guadix y Motril acogen este sábado un festival y una novillada en clase práctica

La agenda taurina en la provincia granadina tendrá este sábado sus dos próximas citas en Cogollos de Guadix y Motril, donde se celebrarán un festival ... y una novillada en clase práctica, organizados por la empresa Taurina Porcel y la Escuela Taurina de Motril, respectivamente. En Cogollos de Guadix están anunciados mano a mano, a las 18:30 horas, el novillero jienense Antolín Jiménez y el barcelonés Mario Vilau frente a erales de El Vadillo, Hermanos Collado y El Cotillo. El tradicional encierro tendrá lugar a las 11:00 horas. Ese mismo día, la Plaza Pepe 'El Berenjeno' de Motril será escenario de una novillada en clase práctica en la que saltarán al ruedo cinco erales del hierro de Trinidad, propiedad del diestro granadino David Fandila 'El Fandi'. A las 20:00 horas harán el paseíllo Alejandro Brescia (Escuela Provincial de Málaga), Armando Bustos (Escuela Ciudad de Motril), Jesús Cobo (Escuela Taurina de Alcudia y Comarca de Guadix), Pablo Torres (Escuela Taurina de Valencia) y Andrés Nieva (Escuela Taurina de Algar).

Otros festejos

La pasada semana, Güéjar Sierra, La Calahorra y Diezma fueron escenarios de tres festejos triunfales. En Güejar Sierra salieron a hombros el viernes los novilleros Agustín de Antonio y Antonio Aparicio, el mayoral de la ganadería de La Condesa y el presidente de la Asociación Cultural Taurina 'Corral del Veleta', organizadora del festejo. Con tres cuartos de entrada se estoquearon cuatro erales de La Condesa. Primero, tercero y cuarto, premiados con la vuelta al ruedo, y el segundo, aplaudido en el arrastre. Agustín de Antonio sumó tres orejas y Antonio Aparicio, dos. La plaza artesanal de La Calahorra se llenó el sábado para ver el mano a mano entre el matador Esaú Fernández, cuatro orejas, y el novillero Uceda Vargas, dos orejas en su primero. Se estoqueó un buen encierro de El Cotillo, en el que destacó el primero, premiado con la vuelta al ruedo.

En Diezma se celebró el domingo un festival en el que el diestro extremeño Antonio Ferrera se enfrentó en solitario a cuatro novillos de Cayetano Muñoz (primero, tercero y cuarto). Con el aforo de la portátil casi cubierto el resultado fue: dos orejas y rabo, dos orejas, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo. El festejo comenzó con más de media hora de retraso debido a la intensa lluvia que cayó justo antes de iniciarse el paseíllo.

También fue noticia el sábado el novillero granadino Emilio Espigares por ser el máximo triunfador del festejo celebrado en Siles (Jaén), donde cortó los máximos trofeos al mejor eral de Antonio Martín Campos, premiado con la vuelta al ruedo.