El circuito de novilladas de Diputación se cierra con el triunfo de los granadinos Rafael Fandila y Pablo Fernández También pasearon trofeos Manuel Martínez y Armando Bustos, mientras que 'El Exquisito' y Gustavo Martos fueron ovacionados

María Dolores Martínez Granada Domingo, 26 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

La Plaza de Huéscar acogió ayer sábado el tercer y último festejo del II Circuito Provincial de novilladas sin picadores de Diputación, impulsado por el ... Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia. En él salieron a hombros los espadas granadinos Rafael Fandila y Pablo Fernández. Con tres cuartos del aforo cubierto se lidiaron cinco erales del hierro granadino de Castillo de la Reina y uno de la ganadería sevillana de Hermanos Expósito (sexto). Destacaron por su mejor juego el primero, aplaudido en el arrastre, y el quinto, premiado con la vuelta al ruedo. El resultado de los actuantes fue el siguiente: Rafael Fandila, de la Escuela de Motril, dos orejas; Manuel Luque 'El Exquisito', de la Escuela Colegio Salesianos, ovación; Gustavo Martos, de la Escuela de Atarfe, ovación; Manuel Martínez, de la Escuela Diputación de Málaga, oreja; Pablo Fernández, de la Escuela de Atarfe, dos orejas y rabo; y Armando Bustos, de la Escuela de Motril, oreja. Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio por el crítico taurino Antonio Capilla y el aficionado Paco Salazar, fallecidos hace pocas fechas.

Entre las actuaciones, destacó la de Rafael Fandila por su gran entrega y, muy especialmente, la de Pablo Fernández, quien entendió a la perfección a un gran novillo de Castillo de la Reina, con el que se sintió hasta en los rehiletes. 'El Exquisito' perdió los trofeos por malograr con la espada su esfuerzo ante un oponente con peligro que lo volteó antes de entrar a matar. Gustavo Martos tampoco tuvo suerte en el sorteo con el novillo más complicado, mientras que Manuel Martínez anduvo desigual con un astado que se quedó corto y Armando Bustos cuajó una labor que fue a más frente ante al eral de Expósito que acabó rompiendo en la muleta. El festejo contó con la presencia del diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, el alcalde de Huéscar, Ramón Martinez, la concejal Lucía Lozano, y el matador Saúl Jiménez Fortes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Motril

Atarfe

Huéscar