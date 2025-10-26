Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Minuto de silencio. F.T.L.

El circuito de novilladas de Diputación se cierra con el triunfo de los granadinos Rafael Fandila y Pablo Fernández

También pasearon trofeos Manuel Martínez y Armando Bustos, mientras que 'El Exquisito' y Gustavo Martos fueron ovacionados

María Dolores Martínez

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:57

La Plaza de Huéscar acogió ayer sábado el tercer y último festejo del II Circuito Provincial de novilladas sin picadores de Diputación, impulsado por el ... Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia. En él salieron a hombros los espadas granadinos Rafael Fandila y Pablo Fernández. Con tres cuartos del aforo cubierto se lidiaron cinco erales del hierro granadino de Castillo de la Reina y uno de la ganadería sevillana de Hermanos Expósito (sexto). Destacaron por su mejor juego el primero, aplaudido en el arrastre, y el quinto, premiado con la vuelta al ruedo. El resultado de los actuantes fue el siguiente: Rafael Fandila, de la Escuela de Motril, dos orejas; Manuel Luque 'El Exquisito', de la Escuela Colegio Salesianos, ovación; Gustavo Martos, de la Escuela de Atarfe, ovación; Manuel Martínez, de la Escuela Diputación de Málaga, oreja; Pablo Fernández, de la Escuela de Atarfe, dos orejas y rabo; y Armando Bustos, de la Escuela de Motril, oreja. Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio por el crítico taurino Antonio Capilla y el aficionado Paco Salazar, fallecidos hace pocas fechas.

