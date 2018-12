Muere Frank Adonis, actor de Toro salvaje y Uno de los nuestros Su filmografía incluye películas como 'Casino', 'Wall Street', 'Teniente corrupto', 'Lobos humanos', 'Amor a quemarropa' y 'Ace Ventura, un detective diferente' EUROPA PRESS Viernes, 28 diciembre 2018, 19:36

Frank Adonis, actor que apareció en 'Uno de los nuestros', 'Toro salvaje' y 'Casino', de Martin Scorsese, ha fallecido a los 83 años después de una larga enfermedad.

La esposa de Adonis, Denise, dijo que el actor falleció el miércoles por la noche en Las Vegas. También se ha revelado que el actor se estaba sometiendo a diálisis y había usado un respirador durante nueve días. «Lo echaremos de menos... Fue un gran padre y un esposo increíble. Ayudó a todos sus amigos en lo que pudo. Gran escritor, director y actor. Fue mi mejor amigo», agregó Denise.

Nacido como Frank Scioscia el 27 de octubre de 1935 en Brooklyn, hizo su debut cinematográfico con un papel sin acreditar en 1971 en 'The French Connection, contra el imperio de la droga'. Adonis tuvo pequeños papeles en películas como 'Lucky Luciano', 'Casi, casi una mafia' y 'Shaft vuelve a Harlem', antes de conseguir un papel en 'Toro salvaje', la película de Scorsese de 1980 protagonizada por Robert De Niro. Después trabajó de nuevo junto al aclamado director en 'Uno de los nuestros' y Casino.

Su filmografía incluye películas como 'Wall Street', 'Teniente corrupto', 'Lobos humanos', 'Amor a quemarropa' y 'Ace Ventura, un detective diferente'. También participó en series de televisión como 'Los Soprano', 'Ley y orden: Acción Criminal', 'Sombras de Nueva York' y 'The Equalizer'. Su último filme es 'Proximity to Power', de 2017.

Adonis también ejerció de guionista y director, figurando como realizador de 'One Deadly Road' en 1998 y como guionista de 'The Woods Have Eyes' en 2007.