El anuncio de los seleccionados para entrar en el programa Residencias de la Academia de Cine, entre los que está la granadina Cristina Martín Barcelona. R. I.

La granadina Cristina Martín entra en la Residencia de la Academia de Cine con 'La Fuerza'

La artista, uno de los dos pilares de Lasdelcine, participa en la séptima edición del programa, nueve meses en los que transformará su último corto en un largometraje

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:13

El sábado pasado, en el Festival de Cine de Aranjuez, volvió a suceder. Un grupo del público se acercó a Cristina y María José Martín, ... Lasdelcine, para charlar sobre su último cortometraje, 'La fuerza'. En la película, Tristán Ulloa interpreta a Arturo, un profesor de la cárcel que explica a sus alumnos la diferencia entre el bien y el mal tras un visionado de 'La guerra de las galaxias'. Un diálogo repleto de filosofía que esconde, sin embargo, una multitud de vidas pasadas, incluida la del profesor. «Mucha gente, después de ver el corto, se acerca y nos pregunta por Arturo y su historia. Quieren saber más del personaje. Y ahora... –sonríe Cristina– lo podremos contar».

