La granadina Cristina Martín entra en la Residencia de la Academia de Cine con 'La Fuerza'

El sábado pasado, en el Festival de Cine de Aranjuez, volvió a suceder. Un grupo del público se acercó a Cristina y María José Martín, ... Lasdelcine, para charlar sobre su último cortometraje, 'La fuerza'. En la película, Tristán Ulloa interpreta a Arturo, un profesor de la cárcel que explica a sus alumnos la diferencia entre el bien y el mal tras un visionado de 'La guerra de las galaxias'. Un diálogo repleto de filosofía que esconde, sin embargo, una multitud de vidas pasadas, incluida la del profesor. «Mucha gente, después de ver el corto, se acerca y nos pregunta por Arturo y su historia. Quieren saber más del personaje. Y ahora... –sonríe Cristina– lo podremos contar».

La cineasta granadina Cristina Martín Barcelona ha sido una de las 20 seleccionadas para formar parte de la séptima edición de Residencias, el programa con el que la Academia de Cine impulsa la creación de nuevos largometrajes. «Estoy súper contenta –dice Martín–. Este era el primer año que me presentaba y no esperaba para nada conseguirlo. ¡Había muchísimas propuestas!». En concreto, según la propia Academia, se han presentado un total de 1041 ideas. «Es una oportunidad única –sigue la granadina–. Durante nueve meses tienes un espacio de trabajo en la Academia, tutorías y mentorías, encuentros, charlas, talleres... Hasta te llevan a los Goya». Y, por supuesto, es vital el apoyo económico que ofrece el programa para poder dedicarle tiempo al guion. «Es una carta de presentación perfecta para hacer luego la película».

Ampliar Cristina y María José Martín, con Tristán Ulloa, en el estreno de 'La Fuerza'. R. I.

De hecho, la gran mayoría de proyectos que salen de Residencias de Academia de Cine luego ruedan sus guiones porque las productoras ya les tienen echado el ojo. En este caso, aunque Cristina sea la seleccionada, su hermana María José podrá participar en las mentorías y encuentros por ser coautora de la película. ¿De qué película? De 'La Fuerza', claro, porque ese ha sido el proyecto seleccionado: un largometraje inspirado en el corto que tantas alegrías les ha traído a Lasdelcine y a su protagonista, Tristán Ulloa. «Cuando Tristán se enteró, me llamó para felicitarme y me dijo: la peli ya está más cerca».

Aunque Cristina estará los próximos nueve meses dentro de la Academia, «con un compromiso total», seguirá atendiendo el resto de proyectos de la productora. «María José es vital para poder compaginarlo todo. Ahora mismo, sin ir más lejos, estamos preparando un nuevo cortometraje y un sinfín de encargos. Así que, como siempre, daremos el 150%».

Recordemos que Lasdelcine firman, entre otras, los documentales 'Jorge, una travesía de Coque Malla' y 'En Granada es posible';videoclips de Pablo Alborán, Dani Martín, Mclan… Y otros cortos multipremiados como 'Mi hermano Juan' y 'De menos'. 'La Fuerza', el corto, lleva más de 70 selecciones en festivales y una docena de premios ganados. 'La Fuerza', el largo, llega cargado de buenas y nuevas esperanzas para las granadinas.

Residencias

Residencias Academia de Cine, el programa de ayuda a creadores cinematográficos desarrollado por la institución con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha seleccionado 20 proyectos para su séptima edición. El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y la coordinadora general de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sánchez-Cervera, anunciaron la veintena de seleccionados en un acto en la sede de la Academia de Cine. Tras la evaluación de las 1041 solicitudes presentadas, el año con más aspirantes desde que nació el programa, profesionales del sector constituidos en un comité de valoración eligieron los 20 proyectos de Residencias 2025-2026. Además de 'La Fuerza', de Cristina Martín Barcelona, participan: 'Son 18', de Joha Ibáñez; 'Azucena es un metal', de Julia de Castro; 'Bajo las piedras', de Fran Ruvira; 'Costus, los príncipes de la movida', de Gracia Solera; 'Desde que tú te has ido', de María Herrera; 'El grupo', de Nuria Ibáñez Castañeda; 'Este año ya no hay verano', de Héctor H. Lázaro; 'Estoque', de Andrea Segarra Bueno; 'Fuego en la boca', de Alois Sandner Díaz; 'La Pastora', de Cande Lázaro; 'La tierra yerma', de Carla Berrocal; 'La tirana', de Sofía Bohdanowicz; 'Las 11 de Basauri', de Beatriz Bonet; 'Los cuatro Beatles', de César de Nicolás; 'Los vírgenes', de Sofía Kofoed; 'Luces Azules', de Omar Banana; 'Sempre insieme', de Alberto Baldini; 'Un pensamiento cualquiera', de Ana Schulz; y 'Vita Brevis', de Adrián Saba.

De las veinte propuestas escogidas, catorce son proyectos de largometraje de ficción, dos largos documentales, una serie de animación y tres series de ficción. La mayoría de los residentes seleccionados son de nacionalidad española, a excepción de la colombiana Joha Ibáñez y la canadiense Sofía Bohdanowicz. Yseis de los creadores son miembros de la Academia de Cine: Omar Banana, Julia de Castro, María Herrera, Fran Ruvira, Gracia Solera y la granadina Cristina Martín.

Octubre

Póster de 'La Fuerza'. R. I.

Martín y el resto de cineastas comenzarán su residencia artística el próximo octubre y, hasta finales de junio de 2026, disfrutarán de los medios y ayudas necesarias para el desarrollo de sus proyectos audiovisuales. La sede de la institución en Madrid será el espacio en el que se realizará este programa, que ofrecerá una aportación económica de carácter mensual a los creadores; apoyo en los gastos de traslado y alojamiento de aquellos residentes que vivan fuera de la Comunidad de Madrid; asesoramiento de mentores, espacio físico de trabajo, inmersión en las actividades de la Academia y encuentro permanente con la industria.

Los proyectos anunciados han sido seleccionados por una comisión formada por los cineastas Jorge Naranjo y Marta Nieto; la productora Gemma Vidal; el vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela; el director artístico de Cineteca Matadero, Luis Parés; el director de Madrid Film Office, Raúl Torquemada; y la vocal asesora de la Oficina de Proyectos Estratégicos de Coordinación General de la Alcaldía, Asunción González Rodero.

Por la Residencia de la Academia han pasado 118 cineastas desde su primera a su sexta edición. Artistas que han recibido asesoramiento, formación y acompañamiento de destacados profesionales del sector con el objetivo de llegar a la gran pantalla. Es el turno de Lasdelcine. Que la Fuerza les acompañe.