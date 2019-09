'Dolor y Gloria', la apuesta de España para los Óscar Pedro Almodóvar y Antonio Banderas durante el rodaje de 'Dolor y Gloria'. Pedro Almodóvar vuelve a aspirar al galardón de mejor film de habla no inglesa en los premios Oscar JAVIER BRAGADO Madrid Jueves, 5 septiembre 2019, 11:49

La Academia del Cine Español ha escogido a 'Dolor y Gloria' como propuesta para el mejor film de habla no inglesa en los premios Oscar. Así, Pedro Almodóvar volverá a intentar ganar un premio que ya consiguió con 'Todo sobre mi madre'. La academia ha descartado 'Mientras dure la guerra' de Alejandro Amenábar y 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' de Salvador Simó. Así ha sido anunciado por la actriz Belén Cuesta, acompañada por la notario Eva Sanz del Real.

Todavía es un paso preliminar puesto que ahora será la Academia del Cine de Hollywood la encargada de seleccionar las diez candidatas al premio. La gala de celebración de los premios tendrá lugar en el 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre de Hollywood (EE UU).

El director manchego ya es un experto en la carrera de los Óscar. En 1988, su cinta 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' fue candidata a la mejor película de habla no inglesa y aunque no ganó abrió el camino para ganar después con 'Todo sobre mi madre'. No obstante, los logros de Almodóvar en Hollywood no se detienene ahí, puesto que recibió el premio al mejor guion original por 'Hable con ella' (2002) en la misma ceremonia en que fue candidato a mejor dirección.

'Dolor y Gloria' ha sido un éxito de crítica y público. La particular traslación del mundo del director Pedro Almodóvar con Antonio Banderas como rostro ha encajado con buen nivel.

Vídeo. Almodóvar presenta 'Dolor y Glora'.

Los espectadores todavía no han podido ver 'Mientras dure la guerra', un drama ambientado en la Guerra Civil con Karra Elejalde como Miguel de Unamuno. La vuelta de Alejandro Amenábar al cine español ha sido una de las noticias del año en el mundo del cine con una cinta que se estrenará el 27 de septiembre.

Vídeo. Tráiler de ''Mientras dure la guerra'.

El éxito de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' se ha fraguado poco a poco. La película de animación recoge el primer paso dado diez años atrás por el libro de Fermín Solís del mismo nombre. Salvador Simó recogió el guante y su cinta ha explorado la visita del director maño a las Hurdes en un documental duro y hosco del que fue prohibida su exhibición.

Vídeo. Tráiler de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'.

La última apuesta de la Academia del Cine fue 'Campeones', pero la película dirigida por Javier Fesser no formó parte de la lista final de candidatas de la Academia de Hollywood.

En las 91 entregas de los premios Óscarcuatro películas españolas se han alzado con el galardón en la categoría de 'Mejor Película de habla no inglesa'. La primera fue 'Volver a empezar' (1982), de José Luis Garci; la segunda fue 'Belle Époque' (1992), de Fernando Trueba; le siguió 'Todo sobre mi madre' (1999), de Pedro Almodóvar; y la última apuesta fue 'Mar adentro' (2004), de Alejandro Amenábar.