La Comic-Con da a sus primeros asistentes escalofriantes primicias Varias personas hacen cola antes de entrar en la Comic-Con de San Diego. / Mike Blake (Reuters) Las películas de terror encabezan la primera parte del festival COLPISA / AFP Jueves, 19 julio 2018, 19:49

Los primeros que llegaron a la Comic-Con de San Diego disfrutaron la noche del miércoles de una presentación anticipada del estudio New Line Cinema, que proyectó material exclusivo de sus películas de terror más esperadas.

El estudio propiedad de Warner Bros arrancó la noche en un teatro del centro de la ciudad con las primeras imágenes de 'It 2' y su escalofriante antagonista, Pennywise. También se proyectaron por primera vez imágenes del spin-off de 'Expediente Warren', 'La monja', y un vistazo de 'The Curse of La Llorona', sobre la aterradora leyenda folclórica latinoamericana.

La segunda parte de la adaptación de 'It', la novela de Stephen King de 1986, trata de siete niños de una pequeña ciudad que están aterrorizados por un payaso asesino. Si la primera 'It' tuvo aires de homenaje a la cinta de Rob Reiner 'Cuenta conmigo' (1986), también adaptada de una historia de King sobre el paso a la madurez, la segunda entrega parece inclinarse más al horror propiamente.

'It 2' ocurre 27 años después de la primera película, y los chicos de Losers Club han crecido y se han mudado, pero una fatal llamada telefónica los reúne. El adelanto le dio al público su primer vistazo al elenco de adultos, que incluye a Bill Hader, Jessica Chastain y James McAvoy, en una reunión en un restaurante chino.

Andy Muschietti, que repite en la dirección, dijo que la secuela saldrá el 6 de septiembre. «Va a ser más aterradora, va a ser más intensa, así que trae tus pañales para adultos», bromeó.

New Line también ofreció una primera muestra de 'The Curse of La Llorona', una historia que no necesita presentación en el mundo latino, donde ha infundido miedo por generaciones.

La Comic-Con atrae a 130.000 visitantes al año a San Diego, donde pasan cuatro días poniéndose al día con las últimas novedades en películas y programas de televisión, actualizando su colección de historietas y encarnando a sus personajes favoritos de la cultura pop. La cita se extenderá hasta el domingo.