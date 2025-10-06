Alba Flores y María Dueñas se estrenan en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada La 31 edición del encuentro se celebra del 19 al 25 de octubre, con proyecciones repartidas entre el teatro Isabel la Católica, Condes de Gabia y la Filmoteca de Andalucía

Tomen asiento, porque la película ya ha comenzado. En el cartel pone que es la 31 entrega, pero hay algo en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada que hace que se sienta siempre como la primera parte. El ciclo, que se celebra del 19 al 25 de octubre, despega como la nave de 'Star Trek': para llegar con audacia donde nunca antes nadie estuvo. Hay audacia, innovación, riesgo y valor en una programación en la que se dan la mano grandes maestros como Isaki Lacuesta, Helena Wittman y Belén Funes, con los artistas que hoy empiezan su viaje: los jóvenes.

Este lunes, Antonio Arenas, director del festival, desgranó el programa completo, en el que destacan tres estrenos. El primero, que en realidad será el último, es 'Flores para Antonio', el documental en el que Alba Flores recupera la voz y la historia de su padre. Ella, Alba, está pendiente de su agenda profesional para poder estar en la proyección que será el estreno en Andalucía, tras su exitoso paso por el Festival de San Sebastián y antes de llegar a las salas el próximo mes de noviembre. La película, codirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, cuenta con la participación de Joaquín Sabina, Ariel Rot, Antonio Carmona, Rosario Flores o Lolita. La veremos en el teatro Isabel la Católica, en la clausura del festival, el domingo 25 de octubre.

El segundo estreno es el de 'Measures for a funeral', largometraje dirigido por la canadiense Sofia Bohdanowicz en la que actúa, por primera vez en su carrera, la violinista granadina María Dueñas. «Qué bonito ver a María -dijo Arenas-, la misma María que actuó en el Festival de Música y Danza este verano, en la gran pantalla, interpretando el Opus 82 con la Orquesta de Montreal». El tercer estreno es el de 'Aro Berria', otra ópera prima inédita en Andalucía que supone el debut en el largometraje de Irati Gorostidi y que es «uno de los fenómenos del año».

La ganadora del Goya Belén Funes impartirá una clase magistral en la Facultad de Comunicación

Además de Isaki Lacuesta, que protagonizará el Encuentro con Realizadores organizado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada (domingo 25, a las 12.00 en Condes de Gabia) y recibirá el Premio Sin Fin también, también destaca la presencia de la alemana Helena Wittman, que impartirá un seminario en la UGR y a la que el festival dedica la primera retrospectiva completa en España. Y, claro, la de ganadora del Goya Belén Funes, directora de 'La hija de un ladrón' y 'Los tortuga', que recibirá el Premio Especial en la inauguración e impartirá una clase magistral en la Facultad de Comunicación, el miércoles 22 a las 12.00 horas.

Programa

Desde la inauguración el domingo 19 de octubre, que contará con la actuación en directo de Nazzz, una de las voces emergentes más cautivadoras de la escena granadina, a la clausura el sábado 25 de octubre, en la que el músico flamenco Carlos de Jacoba pondrá el duende a la entrega de premios, el teatro Isabel la Católica se convertirá en un espacio abierto a la experimentación, fundiendo lenguajes y disciplinas para acercar a Granada las propuestas más innovadoras del panorama.

En la inauguración el cortometraje andaluz será el protagonista con la primera sesión de la Competición Vibraciones, impulsada en colaboración con Fundación SGAE. Junto a la Competición Internacional y la Competición Aguaespejo, promovida por Fundación AguaGranada, la sección oficial a concurso del festival reparte más de 5000 euros en premios. En general, más de 90 títulos se proyectarán entre cortometrajes y largometrajes, procedentes de 27 países distintos.

Con doce estrenos mundiales y cinco estrenos en España, destaca que la sección Pantalla Film in Granada se amplía a los trabajos de estudiantes de los centros formativos de la provincia. Datos que sitúan al festival como un referente para creadores emergentes de todo el mundo, tras recibir 608 inscripciones en su convocatoria a concurso.

El festival no es ajeno a la realidad de lo que sucede en el mundo y dentro de sus sesiones especiales ha programado una muestra de cortometrajes palestinos que recoge el talento de una nueva generación de cineastas que han abordado la emergencia humanitaria en Gaza desde la ficción, la animación y el documental. Los beneficios de la venta de entradas serán donados a una ONG que opera en la zona.

Chico Blanco debuta en el Teatro Isabel la Católica para poner música a 'El fantasma de la ópera' por su centenario

En colaboración con el Cine Club Universitario de La Madraza de la Universidad de Granada, el festival recupera varias obras maestras de la historia del cine que cumplen cien años. Entre la selección de títulos se encuentran 'La quimera de oro' de Charles Chaplin, 'El acorazado Potemkin', que será presentada por el escritor Vicente Monroy, o 'Siete ocasiones' de Buster Keaton, que contará con música en directo a cargo del pianista José Ignacio Hernández.

Como broche al ciclo, Chico Blanco debuta en el Teatro Isabel la Católica para poner música a 'El fantasma de la ópera' por su centenario. Protagonizada por el mítico Lon Chaney, el hombre de las mil caras del cine mudo, la película dirigida por Rupert Julian es la primera adaptación que se conserva de la novela escrita por Gaston Leroux. La proyección contará con una sesión en directo del joven artista granadino Chico Blanco, una de las figuras más influyentes de la escena underground por fusionar la música dance con otros géneros, creando un sonido propio.

«Estamos entre los 25 mejores festivales de cine de España», terminó Arenas. «Sigamos creyendo en el cine como medio que nos da voz y que sitúa a los creadroes en el lugar que merecen».

Un festival respaldado

El 31 Festival de Jóvenes Realizadores de Granada cuenta con un enorme respaldo de empresas e instituciones. Este lunes, durante la presentación del programa en el Cuarto Real de Santo Domingo, quisieron mostrar su apoyo y, también, aplaudir la nueva edición. «Nada más que con esta convocatoria, uno ya ve que es un éxito», dijo Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada. «El festival acompaña esta voluntad de europeiza la cultura que, como saben, nos estamos batiendo el cobre para ser Capital Europea de la Cultura». Ferreira, que habló de Granada como «un bastión del audiovisual», hilvanó la llegada del FIJR con el éxito de los Goya, la recuperación de Cines del Sur y la actividad de rodajes que se vive en la provincia. «Entre todos se está haciendo realidad una ciudad de cine».

David Rodríguez, delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, subrayó su papel como «firmes defensores del festival, sobre todo para dar visibilidad al talento emergente». Al igual que Pilar Caracuel, diputada de Cultura y Educación en Granada, que afianzó su apuesta por el festival, con el que colaboran desde la primera edición en 1994. «Quiero destacar el papel de Film in Granada, la oficina de cine de Diputación, que organiza el Pantalla Film In Granada, un escaparate de cine rodado en Granada o por granadinos». En esta muestran hay cinco cortos de los cineastas César Ríos, Pablo Galdo, Jorge Pastor, Pablo Galindo y Javier Vázquez.

José Ignacio Lapido, como representante de la Fundación SGAE, habló de la sección Vibraciones, dedicada al cine andaluz y que dará tres premios: dirección, guion y banda sonora. Y Poli Servián, responsable de la Fundación Caja Rural, recordó que el festival en realidad comenzó hace una semana, con la proyección de los cortos que hicieron 30 niños en un taller organizado con la asociación Almanjáyar en Familia. «Estamos felices porque el cine da voz a estas personas que a veces no la tienen y puede ayudar a esos niños a que crean en ellos mismos».

