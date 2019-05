20 plantas para combatir el estrés y funcionar a pleno rendimiento Nítida Pastor, investigadora y directora científica de una multinacional, posa en un hotel de Granada con su libro / J. E. C. Nítida Pastor compara, en un libro publicado por la UGR, el uso popular de estas plantas con su utilidad científica y nos enseña cómo tomarlas JOSÉ E. CABRERO Granada Jueves, 16 mayo 2019, 01:19

Es una balanza. Nuestro cuerpo, nuestra salud, tiende a equilibrar los extremos. Si nos sometemos a una actividad muy intensa, otras áreas fundamentales de la vida se verán afectadas. Preparar selectividad o una oposición;emprender;alcanzar los objetivos marcados por la empresa;un cambio importante en la familia... Ya saben, esos casos en los que no hace falta ni preguntar:estamos estresados. ¿Existen remedios naturales para vencer al estrés? Sí. Yllevan con nosotros toda la vida: las plantas.

Nítida Pastor (Elda, Alicante), prestigiosa investigadora internacional y directora médica en la multinacional Reckit Benckiser, estudió Farmacia en la Universidad de Granada. Hace cuatro años publicó el libro 'Las Plantas de uso medicinal en Lanjarón', fruto del trabajo que había realizado en el Departamento de Biología Vegetal de la UGR. «A raíz de su publicación empezaron a llegarme cientos de preguntas sobre cómo usar las plantas para controlar el estrés y tener una vida más saludable», explica Pastor. Y así fue como se decidió a ampliar su investigación para escribir un libro que unifica información útil, rigurosa y científica con metodologías y precauciones: 'Vuelta a lo natural: 20 plantas saludables para combatir el estrés'.

«Que sean 20 plantas no es casualidad. Son 20 elementos seleccionados, fruto de una búsqueda mucho más amplia. He cruzado la cultura popular con la investigación científica para ver qué hay de verdad. Hay rigor científico en la recogida del uso popular y en la recogida de estudios clínicos. Hay muchísimas plantas que no están incluidas en el libro porque no pasaron el filtro».

Nítida Pastor, una eminencia internacional Portada del libro Licenciada en Farmacia en la Universidad de Granada y Doctora Cum-Laude en Pediatría por la Universidad Autónoma de Madrid. Es también MBA por IE Business School, y especializada en Economía de la Salud por la Universidad de York. Inició su trayectoria universitaria en el Departamento de Botánica de la UGR, investigando en Etnobotánica y el uso de las plantas medicinales. Continuó en el área de Nutrición, concretamente en el impacto del DHA (Omega-3) en los primeros años de vida, en la Universidad Autónoma de Madrid. Es colaboradora en el IE Business School en el área de Entrepreneurship desde 1992, donde ha mentorizado más de 50 planes de negocios. Actualmente trabaja como Directora de Asuntos Médicos para Europa en la multinacional Reckit Benckiser. Durante su trayectoria empresarial ha ocupado posiciones de dirección en Marketing, Ventas y Médica en Searle, Abbott y MeadJohnson, donde ha desarrollado programas médicos que, con sus inicios en España, han sido referente y gozan actualmente de implementación internacional. Colabora en estudios clínicos con distintas universidades y hospitales europeos. También ha participado en numerosos seminarios a nivel internacional relacionados con el impacto de la nutrición y salud, así como con las oportunidades que ofrece el cambio de la pirámide poblacional en estas áreas. Ha sido galardonada en varias ocasiones en ámbitos empresariales y científicos.

El libro mantiene una estructura de fácil digestión para el lector. Cada planta viene acompañada de su principio activo, su uso popular, su uso académico y una guía sobre cómo consumirla. Plantas para combatir el estrés, pero no de cualquier manera: «Cuando estamos bajo presión o nos pedimos estar a pleno rendimiento decimos que 'estamos estresados'. Pero ese 'estoy estresado' pueden ser muchas cosas: a veces es falta de energía, a veces que no te concentras como quieres, otras que no encuentras tiempo para hacer ejercicio físico o disfrutar de tus aficiones...» De ahí que las 20 plantas sean 20 remedios científicamente contrastados para síntomas concretos. «Cada planta tiene un área concreta. Este aporte de exactitud es un valor añadido a lo que ya existía».

Para Nítida Pastor es muy importante que el libro, pensado para cualquier tipo de persona y edad, lo publique la Editorial Universidad de Granada: «En unos tiempos en los que nos encontramos con muchísima literatura gris de remedios naturales, con mucho intrusismo, es un respaldo que la editorial de la UGR apueste por el rigor científico. Es algo para estar orgulloso».

¿De qué plantas estamos hablando? «Plantas que están en herbolarios, farmacias, parafarmacias y algunas en supermercados. Creo que en todas las casas hay algo de esto: cacao, café, cúrcuma, jengibre, lavanda...» Cada capítulo del libro, además, aporta consejos, dosis correctas, manera de tomarlo y precauciones. Al final del libro, Pastor añade entrevistas personales a «individuos brillantes», de un perfil muy variado, «todos con carreras exitosas a nivel internacional». «Leer su actitud ante el bienestar -dice- y sus consejos 'secretos' para estar a pleno rendimiento tiene un impacto en la sociedad».

Si cada planta del libro cumple un objetivo concreto, todas juntas aspiran a alcanzar un objetivo último: «no se trata de buscar remedios inmediatos, sino de nuevos planteamientos de vida. Claves para cambiar la rutina, para encontrarnos mejor. Remedios naturales para estar, siempre, a pleno rendimiento», termina Pastor.

Veamos algunos ejemplos que podemos encontrar en el libro '20 plantas saludables para combatir el estrés'.

Cacao Dosis de energía natural

Es un magnífico energizante. Una onza de cacao negro al 80% después de comer aporta una energía que se nota durante toda la tarde. Ojo, no confundir con el chocolate ni alterar las dosis. «No es lo mismo una onza o media que una tableta», dice Pastor.

Café ¿Y si no me hace efecto?

El café es absolutamente saludable si se toma en su justa medida. Pero no afecta a todo el mundo de la misma manera. «Si no te hace efecto, hay que quitar el hábito del café poco a poco. Cuando vuelvas a empezar, notarás el efecto otra vez».

Cúrcuma Dos efectos positivos

La cúrcuma tiene efecto antiinflamatorio y es digestiva. La misma planta ofrece los dos efectos positivos, «de ahí que sea importante saber qué es lo que buscamos. Tanto el efecto digestivo como el antiinflamatorio son compatibles».

Jengibre Digestivo de toda la vida

El jengibre es una de esas plantas que se llevan usando toda la vida. «Es muy saludable. Una infusión de jengibre, además de ser estimulante, es digestiva. Y cuando tenemos salud intestinal nos sentimos mucho mejor. Todo está conectado».

Maitake y Reishi Hongos milenarios

El maitake y el reishi son dos hongos milenarios que tienen propiedades de juventud. «Lo que llaman que ayudan a la longevidad. Aún hay mucho que investigar sobre ellas, pero todo lo que se sabe apunta bien. Se toman cocinadas, en infusión y desecadas».