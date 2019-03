Granada acoge a 450 profesionales de 15 países en el VI Congreso de Optometría y Terapia Visual PEPE MARÍN Un total de 33 empresas internacionales patrocinan este Congreso, cita bienal de la Optometría Comportamental, disciplina que evalúa habilidades visuales de niños y adultos, como la binocularidad, así como el procesamiento visual en relación al desarrollo y al aprendizaje R. I. Viernes, 29 marzo 2019, 19:07

El Palacio de Congresos de Granada acoge desde el pasado jueves y hasta el próximo sábado el VI Congreso de la Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo y del Comportamiento (SIODEC). El evento reúne a 12 prestigiosos ponentes nacionales e internacionales que abordan las novedades científicas y neurológicas en Optometría y rehabilitación visual.

En la jornada de este viernes se han desarrollo un total de 15 ponencias especializadas en las novedades científicas y neurológicas en Optometría y rehabilitación visual, entre las que se incluyen las 12 ponencias libres.

En este sentido, en esta jornada de viernes han participado ponentes como el doctor estadounidense Robert Sanet, que ha expuesto sobre investigación en este campo con su trabajo 'Investigación científica que respalda el modelo comportamental de visión'. También han intervenido Carol Camino con su presentación 'Rehabilitación en la visión biónica, presente y futuro', así como Jürgen Eichinger con su exposición 'Disparidad de fijación: ¿Qué es, cuándo se necesita y cuándo muestra anomalías? ¿Podemos tratarla?'.

Este relevante encuentro profesional, que continuará hasta el próximo sábado 30 de marzo, está contando con la asistencia de más de 450 profesionales de la visión procedentes de 15 países diferentes, como España, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, China, Australia, Noruega, Inglaterra, Alemania, Hungría, Andorra, Italia y Portugal.

Y es que esta cita, que se ha afianzado ya como observatorio mundial de la Optometría Comportamental, cuenta con 12 prestigiosos ponentes nacionales e internacionales. Durante la jornada vespertina de ayer intervinieron dos expertos de reconocido prestigio mundial, como el doctor estadounidense Carl G. Hillier, que puso en perspectiva lo que se puede hacer para facilitar el desarrollo humano con los métodos disponibles a través de la Optometría Comportamental y la Terapia Visual, que considera una oportunidad para el crecimiento de la cognición. «La visión es el 'pegamento' que une nuestro mundo físico con el cognitivo», ha afirmado.

Dr. Richard Bruenech

A continuación intervino el Dr. Richard Bruenech con su presentación 'Cómo entendemos nuestro mundo: Conceptos actuales sobre información extra-retiniana y control oculomotor'. En ella el doctor europeo trasladó a los presentes que la organización estructural y funcional del sistema visual es única y supera al resto de sentidos cuando se trata de proporcionar al cerebro información sensorial. «El sistema visual no solo proporciona al cerebro una mayor cantidad de información que los otros sentidos, sino que la información en sí misma surge de un complemento más diverso de receptores sensoriales», ha asegurado.

Durante este Congreso también participarán ponentes como Marc Taub, la experta en terapia deportiva y Neurología Pilar Plou y el reconocido fisioterapeuta Iñaki Pastor, así como optometristas como Pilar Vergara, Ana Isabel Conchillo, Sonia de Andrés y Lucila To.

El Congreso de SIODEC es un encuentro bienal sobre visión y comportamiento que se celebra desde 2008 y que actúa como observatorio mundial de la Optometría Comportamental, disciplina que está experimentando un especial auge en los últimos años y que evalúa el procesamiento de la información y las habilidades visuales que pueden ocasionar interferencia en el proceso de aprendizaje de los niños o alterar la calidad de vida de los adultos y trata disfunciones, como la ambliopía o el estrabismo, mediante terapia visual. En palabras de Gloria Hermida, presidenta de SIODEC, «nos dedicamos a la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas visuales de niños y adultos y su relación con las actividades que realizan diariamente. Entendemos que los ojos forman parte de la persona y, por tanto, se relacionan con otros sistemas, no deben evaluarse ni ser tratados de forma aislada».

«Una oportunidad»

Este evento profesional, cuyo sponsor principal es EyeCarrot, está patrocinado también por 32 empresas del sector de la Optometría y ámbitos relacionados que, en paralelo a las sesiones del Congreso, exponen las últimas innovaciones y productos novedosos en una Exposición Comercial. Según la representante de SIODEC, «se trata de una oportunidad para los optometristas que llevan a cabo funciones relacionadas con la terapia visual y para aquellos que desean iniciarse en este campo, ya que se crean sinergias con compañeros procedentes de una gran variedad de países y rincones de España».

En este encuentro también se han dado cita representantes de otras entidades, como la Dra. Christine Allison, presidenta de la COVD (College of Optometrists in Vision Development); la Dra. April Eryou, de la Canadian Optometrists in Vision Therapy & Rehabilitation (COVT&R); y Carol Camino, vicepresidenta de la SEEBV (Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión).