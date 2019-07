El 'Big Bang Theory' a la granadina que triunfa en Youtube Un grupo de astrónomos del Instituto Andaluz de Astrofísica (IAA) han creado una miserie llamada 'El Astrónomo Indignado' que retrata, en clave de humor, «lo que no se cuenta de la astronomía» ÁLVARO LÓPEZ Martes, 16 julio 2019, 10:36

Sí, ya sabemos que Leonard y Sheldon de 'The Big Bang Theory' son físicos y no astrónomos, pero la ciencia relacionada con el espacio es inmensa y no es cuestión de ponerse a diferenciar entre iguales. O quizá sí, no vaya a ser que la ira de «El Astrónomo Indignado« llegue hasta nosotros. Un astrónomo poco común que está conquistando las redes sociales con acento granadino y a través de una miniserie a la que nos acercamos en este artículo.

«El Astrónomo Indignado» es una webserie de YouTube, grabada principalmente en Granada y cuya idea original parte de un grupo de científicos del Instituto Andaluz de Astrofísica (IAA). Se trata de un proyecto que tiene dos partes y actualmente ya está emitiendo su segunda temporada. «El Astronómo Indignado», que comenzó su andadura hace hace dos años cuando se emitió la primera entrega con cuatro episodios, no ha dejado de crecer como serie desde entonces. Desde la factura de los episodios hasta una temática más variada cuyo hilo argumental no es autoconclusivo y se va desarrollando. En aquella primera entrega se habló sobre todo de cómo se cuenta la ciencia en los medios de comunicación y ahora la temática está más centrada en conceptos más propios del día a día de este tipo de científicos.

Un momento del rodaje.

La idea original, según uno de sus creadores, el divulgador científico Emilio Gacía, «surge dentro de una exposición de ciencia en A Coruña que se llama 'La astronomía como te la cuentan'». «El objetivo que perseguimos es contar aquello que no se suele hablar de la astronomía, es decir, hablar del sistema científico», apunta Emilio. Para lograrlo, crearon una historia cuyo protagonista no deja indiferente a nadie: «Se nos ocurrió crear un personaje indignado, díscolo y sarcástico para que fuera quien lo retratara».

Junto a Emilio García trabaja codo con codo con Manuel González, doctor en astrofísica. González además es el protagonista de la trama al encarnar al astrónomo más extravagante que se haya conocido. Como González, la mayoría de los participantes de la miniseria no son actores. No en vano, el presupuesto es bajo, apenas de 13.000 euros para grabar una decena de episodios y pagar el trabajo de todos los que participan de la grabación de los capítulos.

«Todo lo contamos con un punto de humor y sarcasmo», asegura Emilio García. Además, cuentan con la inestimable colaboración de Pablo Bullejos, reconocido profesor de la ESCAV que llegó a participar de un cortometraje que estuvo en la carrera por los premios Oscar. Aún así, el carácter personal y cercano de los capítulos y los personajes le imprime esa autenticidad que está enganchando al público en YouTube.