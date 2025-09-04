Cervezas Alhambra se une a la Bienal de Flamenco de Granada con Sosegá En el año de su centenario, Cervezas Alhambra participa como patrocinador oficial de la Bienal de Flamenco de Granada, una cita a la que llevará Sosegá, el nuevo palo flamenco creado como regalo y homenaje a esta ciudad

En el año de su centenario, Cervezas Alhambra continúa celebrando su origen y sus 100 años de apoyo a la creación participando como patrocinador oficial de la I Bienal de Flamenco de Granada, un nuevo encuentro cultural que nace con vocación de convertirse una cita de referencia. Una alianza natural para la marca, que encuentra en el especial ritmo de Granada una inspiración constante a la hora de crear, sin prisa, sus extraordinarias cervezas.

La Bienal reunirá durante este mes a grandes nombres del género en espacios emblemáticos de la ciudad, con una programación que combina tradición y vanguardia. Para Cervezas Alhambra, acompañar a este encuentro supone apoyar la difusión de la riqueza cultural y creativa que define a su ciudad de origen, y que ha inspirado también la creación, en el año de su centenario, de Sosegá: el primer palo flamenco inspirado en el ritmo de Granada.

Por eso, en este marco incomparable, el próximo 27 de septiembre la Abadía del Sacromonte se convertirá en el escenario de un concierto muy especial del Palo Sin Prisa que reunirá a distintas generaciones de artistas flamencos. Sobre las tablas se darán cita figuras como Carmen Linares, Arcángel, Juan Carmona, Saúl Quirós, Antonio Cortés o Diego del Morao, entre otros, para ofrecer al público una experiencia que refleja una filosofía de vivir y crear sin prisa única.

Inspirado en el ritmo pausado y sosegado de Granada, Sosegá es un palo flamenco inédito creado bajo la dirección musical de Javier Limón y con la participación de algunas de las voces, guitarras y bailaores más reconocidos de la escena. Su carácter innovador abre nuevas posibilidades expresivas y refleja la esencia de un compás sereno y abierto. La creación de Sosegá ha quedado recogida en un documental producido por Little Spain que muestra el proceso creativo y la unión de distintas generaciones de artistas en torno a un mismo propósito: ofrecer un homenaje al origen de Cervezas Alhambra y al ritmo de vida de su ciudad, que desde hace 100 años inspira a sus maestros cerveceros.

Sosegá: un ritmo que trasciende al flamenco

El nuevo palo flamenco de Cervezas Alhambra nace con la vocación de conectar con públicos muy diversos, trascender fronteras y demostrar la capacidad del flamenco de transformarse e inspirar a artistas de todo tipo. Por eso, la marca ha invitado a diferentes creadores a reinterpretarlo desde otros lenguajes musicales: Dellafuente y Ana Mena. Reinterpretaciones que confirman que Sosegá, el Palo Sin Prisa nacido en Granada, es también un regalo a la cultura capaz de trascender fronteras y conectar con públicos muy diversos.

Con esta colaboración en la Bienal, Cervezas Alhambra reafirma su compromiso con la música y la creación artística como territorios de marca, celebrando 100 años de maestría cervecera desde Granada y acompañando siempre al público a descubrir, sin prisa, los matices de la cultura.