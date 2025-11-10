El Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía muestran el documental 'Almudena', dirigido por la cineasta Azucena Rodríguez

El Centro Andaluz de las Letras y la Filmoteca de Andalucía invitan a la proyección del documental 'Almudena' (2025), dirigido por Azucena Rodríguez, una obra ... que rinde homenaje a la figura de Almudena Grandes, una de las voces literarias más reconocidas de la narrativa española contemporánea. La cita tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 19:30 horas en la Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía – Biblioteca Pública Provincial de Granada (C/ Profesor Sainz Cantero, 6). La entrada será libre hasta completar aforo.

El documental ofrece un retrato íntimo y conmovedor de la autora, mostrando su compromiso con la literatura, su pasión por la vida y su profunda conexión con los lectores. A través de imágenes, testimonios y material inédito, 'Almudena' permite descubrir el lado más humano de una escritora para la que la literatura fue un refugio, una forma de resistencia y, en sus propias palabras, «la manera de entender el mundo». En la crónica, la madrileña cuenta con sus propias palabras su forma de ver el mundo, de entender la vida y de escribir a lo largo de los años.

Durante el acto se contará con la participación de la directora del documental, Azucena Rodríguez, que compartirá con el público detalles sobre el proceso de rodaje y la experiencia de trabajar en un proyecto que combina memoria, emoción y cine documental. En el documental la escritora madrileña repasan su vida, su pensamiento y su forma de ver la vida y la política. Rodríguez quiso comenzar el proyecto cuando llegó la Covid y la enfermedad de la escritora madrileña y más tarde su muerte. La grabación rezuma en sus palabras amor por todos los poros, ya que era su mejor amiga, a quien le contaba todo lo que le pasaba. De ahí que el proceso de pérdida haya sido mayor.

Azucena Rodríguez

Directora y guionista nacida en Almería, Azucena Rodríguez es una de las cineastas más versátiles del panorama audiovisual español. Licenciada en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en el ámbito del cortometraje y la televisión antes de debutar en el largometraje con 'Entre rojas' (1995), película que obtuvo varios premios y fue seleccionada en la Berlinale.

Ha trabajado en numerosos proyectos cinematográficos y televisivos, tanto de ficción como documentales, siempre con una mirada comprometida con la memoria, la libertad y la justicia social. Entre sus títulos más destacados se encuentran 'Sólo mía' (2001), 'El traje' (2002) y 'El jardín del amor humano' (2020). Su colaboración con Almudena Grandes se remonta a los años noventa, y con 'Almudena' (2025) ofrece un homenaje personal y cinematográfico a su amiga y escritora admirada.