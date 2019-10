Un cazatalentos británico quiere lanzar músicos del Sacromonte en Reino Unido Chalo y Lirola, dos artistas callejeros habituales del Albaicín, junto con Simon Camara, en la plaza de San Agustín. / J. E. C. Simon Camara ha formado dos bandas con las que aspira a promocionar Granada: «Un grupo de gitanos tocando la guitarra, eso funciona mejor que cualquier delegación» JOSÉ E. CABRERO Granada Martes, 8 octubre 2019, 16:05

Chalo y Lirola tocan en el mirador de San Nicolás. Conocen su oficio; son parte del cuadro. A su alrededor, un murmullo silencioso de turistas, móviles en ristre, asoman sus cabezas como los dedos sobre las cuerdas de la guitarra, arriba y abajo, buscando el sitio correcto. La música, la interpretación, el sol sobre La Alhambra, el aire de jazmines y arrayanes, todo forma parte de algo que acompañará a los presentes el resto de sus días: un recuerdo imborrable. Eso, como les digo, lo saben de sobra Chalo y Lirola. Y lo saben ustedes. Lo sabe toda Granada. ¿Pero se conoce de verdad más allá, digamos, por ejemplo, en Reino Unido?

«Imagina que vas a cualquier lugar de Reino Unido. Alguien te pregunta ¿de dónde vienes?. Tú responderías de Granada, España. Y el otro te diría, ah, yo conozco Málaga». Simon Camara (Reino Unido, 1970) llegó a Granada hace 33 años. Vino para una semana y se quedó prendado de la ciudad. «Amo Granada», dice. Ese amor le ha llevado a iniciar un ambicioso proyecto con un claro objetivo final: «Promocionar el Sacromonte, el Albaicín y Granada en Reino Unido». ¿Cómo? Llevando esos poderosos recuerdos que se generan en las calles más castizas de Granada por toda la Gran Bretaña. «Represento a dos grupos de artistas callejeros, músicos talentosos, y quiero llevármelos de gira».

«Creo que es la hora de que Reino Unido recupere la música española otra vez»

Tras el divorcio de sus padres, en Inglaterra, su padre, granadino de cepa, volvió a la tierra para montar el restaurante 'Pepe Cámara', junto al Palacio de los Patos. «Me vine una semana, de visita. Ydespués de 33 años, aquí sigo». En estas tres décadas, Simon, que tiene un acento a lo Michael Robinson, ha ejercido como profesor particular de inglés de «granadinos influyentes», explica. Tres décadas en las que, asegura, ningún artista flamenco ha vuelto a pegar en Reino Unido como lo hicieron los Gipsy Kings en los ochenta. «Y fueron muy populares allí –insiste–. Creo que es la hora de que Reino Unido recupere la música española otra vez. Y eso puede ser una oportunidad magnífica para Granada. ¿Sabes la de artistas asombrosos que hay tocando en la calle? ¡Asombrosos!».

Chalo, a la izquierda, durante una actuación frente a La Alhambra. / A. AGUILAR

Hace una semana, Simon invitó a Granada a Pete Bassett, líder de la promotora musical 'Quite Great Promotions', de Cambridge. «No es un cualquiera ¿sabes?. Bassett fue uno de los promotores de Mick Jagger y los Rolling Stones», dice Camara. Entre todas las visitas que tenía planeada, había una muy especial:el mirador de San Nicolás. Cuando llegó allí y se arremolinó como uno más de los turistas, parapetado tras La Alhambra, le dijo:«Ahora lo entiendo. Es esto. Esto es un viaje en el tiempo». Bassett, asegura Camara, es uno de los promotores interesados en el proyecto.

«Invité a uno de los promotores de los Rolling Stones a San Nicolás: se quedó alucinado»

Chalo y Lirola forman parte de los dos grupos que Simon Camara representa. Dos grupos completos, con guitarras, cante, percusión y baile, entre los que destacan, por ejemplo, Manuel Fernández y Juan de la Loles, hermanos de La Porrona;Ivanna Gutiérrez, bailaora mexicana; o Juan Bigorra, «que lleva bailando en la escuela de Manolete quince años». «Basset –sigue– quedó absolutamente impresionado por el grupo». El próximo 12 de octubre, en el Centro Cívico del Zaidín, Camara ha organizado un concierto con uno de sus grupos bajo el título 'Los Aires del Sacromonte'. Subirán al escenario Rafael del Pino, Pepele Méndez, Gema de Canela, Carmen Heredia, Lourdes Román, Juan de la Loles, Manuel Fernández, Valentín Fernández, José Fermín Fernández, Ivanna Gutiérrez, Juan Bigorra y Renata Ruiz. ¿El objetivo? «Conseguir fondos para una expedición a Reino Unido».

La idea final del proyecto es que uno de esos dos grupos, salidos de las calles del Sacromonte y del Albaicín, hagan una gira por teatros y televisiones británicas, impulsados por promotores locales; y, el otro, trabaje en la creación de un disco de rumbas. «La clave es que tengo tres promotores que están muy interesados en promocionar música española en Reino Unido. Por eso, ahora intento crear una ola, dar a conocer el proyecto y que crezca entre todos los que quieran sumarse a él».

SImon Camara, en los jardines del Cuarto Real de Santo Domingo. / J. E. C.

Un recuerdo imborrable, de eso se trata. «Hay otras maneras de vender Granada –dice–. Desde que vivo aquí siempre es igual:una delegación viaja allí, vende la comida, La Alhambra, Sierra Nevada, la costa... Pero en cuanto quitas las imágenes, se olvida. La música es la mejor forma de promocionar el lugar. Y la mezcla de imágenes de Granada con música es muy poderosa:un grupo de gitanos tocando la guitarra, eso funciona mejor que cualquier delegación». Y termina:«La gente en Reino Unido no es consciente de la ciudad tan bonita en la que vivimos. Nosotros sabemos que es preciosa, el problema es que eso no se sabe fuera y la gente cree que sí. Pero no. No tienen ni idea de Granada, del Sacromonte, del Albaicín. Quiero que se sepa».

Chalo y Lirola, abrazados a sus guitarras, también están preparados:«¿Que si hay ganas de ir allí? Hombre, nos están esperando», bromean.