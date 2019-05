Carlos Saura: «Cuando vea usted a Frasco, le da recuerdos de mi parte»

«Cuando hablo de la Guerra con mis hijos, me miran como un marciano»

El veterano director de cine, escritor y fotógrafo Carlos Saura, insistió durante la presentación en Granada de la proyección de su primera película 'Los Golfos' que «hay cosas de nuestra historia que no había que olvidar, como por ejemplo la Guerra Civil». El acto sirvió para clausurar la cuarta edición del ciclo 'Cultura y Memoria Histórica' de la Diputación de Granada, que durante dos meses ha analizado la década de los 50.

Carlos Saura afirmó que «hay cosas de nuestra historia que no había que olvidar, como por ejemplo la Guerra Civil y cuando hablo de la guerra con mis hijos, me miran como si fuera un marciano, como si hubiera sucedido en la prehistoria, porque se ha olvidado o se quiere olvidar, y yo no puedo olvidarlo porque la he vivido directamente; yo tengo ahora 87 años, tenía 4 años cuando empezó la guerra, 7 cuando acabó, he estado en Madrid, en Valencia y en Barcelona con el gobierno republicano y todo ese periplo de mi infancia está lleno de bombardeos, de muertes y de tremendos contrasentidos».

Saura recordó sus primeros trabajos como fotógrafo del Festival de Música y Danza en los años 50 y desveló que «entonces, cuando estaba en Granada, empecé a hacer un tipo de fotografías que luego para mi han sido fundamental. Por ejemplo descubrí el flamenco en Granada, y luego cuando tenía tiempo me marchaba con mi coche, un coche pequeñito que tenía yo, un 600, a hacer fotografías por ahí y la idea era hacer un libro de fotografía sobre España, pero nunca se llegó a término porque se cruzó el cine entremedio. En el año 59 hice 'Los Golfos' y entonces se acabó mi carrera como fotógrafo profesional y comenzó una carrera diferente como cineasta».

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, dio la bienvenida al director aragonés y le agradeció personalmente que haya querido volver a Granada para la presentación de su primera película 'Los Golfos' y para visitar también su exposición fotográfica 'España, años 50'.

Entrena señaló que era «un honor contar con uno de los cineastas –además de fotógrafo, guionista y escritor– más relevantes e influyentes de nuestra historia, aquí en la sede del área de Cultura de la Diputación de Granada. Y era muy importante que estuviera aquí porque ha sido protagonista de buena parte de nuestro ciclo de memoria durante estos dos meses».