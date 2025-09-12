Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Capilla en la Plaza 'Dama de Baza'. IDEAL

La capilla, ese lugar ansiado por los toreros y escondido al resto del mundo

Muy cerca del túnel que desciende al ruedo de Baza, se encuentra la pequeña capilla del coso, enclavada en una cueva de paredes encaladas

María Dolores Martínez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:55

Dentro de sólo unas horas volverán a sonar clarines y timbales en la Plaza 'Dama de Baza'. Muy cerca del túnel que desciende al ruedo ... se encuentra la pequeña capilla del coso, enclavada en una cueva de paredes encaladas. Hoy nos adentramos en ella. Es tan tradicional y tiene tanto sabor como esta plaza centenaria. Su blancura sólo está rota por los mantones de manila de color grana que reposan sobre los reclinatorios junto a los rosarios, las pequeñas macetas de geranio, los claveles frescos y el verdor de las hojas y del romero, recien traídos por Maria del Carmen Soriano Sánchez. Esta entrañable y discreta vecina del barrio del Santo Ángel, muy cerca del coso, es la encargada de que este lugar sagrado luzca sus mejores galas desde hace treinta años, siempre acompañada por su marido Antonio. Cuenta orgullosa que en sus jardines «crecen unos preciosos romeros, muy altos» y le gusta traerlos en flor para esta cita tan especial.

