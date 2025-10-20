Un canto a la alegría en 1.600 voces infantiles y Miguel Ríos

Una fiesta escolar de muy alto nivel es la que tuvo lugar en la mañana de este lunes en el Teatro Isabel la Católica. El ... motivo, el acto de presentación de los dos vídeos que grabaron juntos Miguel Ríos, la Orquesta Ciudad de Granada, el grupo de rock El Hombre Garabato, y 1.600 escolares de toda la provincia, pertenecientes a 32 centros participantes en el proyecto 'Un canto a la alegría', que se ha desarrollado durante el último año. Al acto acudieron María del Carmen Castillo, consejera de Educación; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y Antonio Castro, como representante de la Fundación Miguel Ríos, ya que el artista no se ha podido desplazar a Granada, como hubiera sido su deseo, debido a un problema de salud.

Quienes tomaron la palabra destacaron la importancia de la cooperación entre instituciones educativas y culturales para llegar a un resultado tan óptimo como el mostrado: sendos videos con los temas 'Santa Lucía' e 'Himno a la alegría', grabados en una sola sesión en el Auditorio Manuel de Falla el pasado 21 de mayo. En la sala estuvieron presentes representantes de centros como Miguel de Cervantes, Alonso Cano, Divino Maestro, Pilar Izquierdo, Ave María, Ruiz del Peral, San José, Sagrado Corazón, San Isidoro, Escultor César Molina, Los Cármenes, Federico García Lorca y San Roque, entre otros.

La iniciativa se inició en abril de 2024, cuando un grupo de profesores coincidieron con Ríos en un acto formativo y le cantaron 'Vuelvo a Granada'. Este correspondió con una versión a capela de 'Santa Lucía'. De aquel momento surgió la idea de reunir al roquero con la OCG en un proyecto participativo, y nada más participativo en lo musical que un coro, mucho más en una ciudad con una importantísima tradición en formaciones musicales de este estilo. Todas las partes implicadas se pusieron a trabajar, y 120 docentes participaron en cursos de Dirección de Coros y Edición de Audio y Vídeo. Animados por ellos, 1.600 escolares trabajaron con tesón para interpretar unos arreglos nada fáciles.

Ariel C. Rojas

El tesón de unos y otros contó con el compromiso de la banda El Hombre Garabato -donde también se integran varios profesores, como se recordó ayer- y con la imprescindible ayuda técnica del ingeniero Cheluis Salmerón y del realizador y director de cine Óscar Parada. Un total de 2.000 personas trabajaron en torno a la música de Miguel Ríos para conseguir el resultado que se pudo ver en la mañana de este lunes.

Para finalizar el acto, los alumnos presentes y los profesores interpretaron el 'Himno a la alegría' como regalo para el propio cantante y con el deseo de que pronto se recupere.