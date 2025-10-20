Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los asistentes interpretaron el 'Himno a la alegría' para desear una pronta recuperación al cantante.

Un canto a la alegría en 1.600 voces infantiles y Miguel Ríos

El proyecto compartido por el cantante, la OCG, El Hombre Garabato y 32 colegios e institutos cristaliza en dos videoclips que se han presentado en la mañana del lunes

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:19

Comenta

Una fiesta escolar de muy alto nivel es la que tuvo lugar en la mañana de este lunes en el Teatro Isabel la Católica. El ... motivo, el acto de presentación de los dos vídeos que grabaron juntos Miguel Ríos, la Orquesta Ciudad de Granada, el grupo de rock El Hombre Garabato, y 1.600 escolares de toda la provincia, pertenecientes a 32 centros participantes en el proyecto 'Un canto a la alegría', que se ha desarrollado durante el último año. Al acto acudieron María del Carmen Castillo, consejera de Educación; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y Antonio Castro, como representante de la Fundación Miguel Ríos, ya que el artista no se ha podido desplazar a Granada, como hubiera sido su deseo, debido a un problema de salud.

