Estrella Morente le canta a la memoria de Lorca.
Estrella Morente le canta a la memoria de Lorca. EFE

El cante más íntimo de Estrella Morente a Lorca

La granadina no pudo rendirle el homenaje programado al poeta en Parque García Lorca de Alfacar este domingo debido a la lluvia, aunque sí que le cantó a su memoria

Ideal

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:02

El Parque García Lorca de Alfacar acogió este pasado domingo el tradicional homenaje Lorca en el 89 asesinato del poeta en una cita que quedó incompleta por la lluvia y que impidió la actuación de Estrella Morente, programada como eje central del acto, si bien la granadina sí que le rindió su particular tributo musical, mucho más íntimo, tal y como recoge el vídeo que acompaña a esta información.

La cita, organizada por la Diputación de Granada, se centró en la ofrenda floral que se depositó en el monolito junto a un olivo que preside este parque dedicado al autor de Yerma y cuyo acto también sirve para recordar al resto de víctimas de la Guerra Civil.

Estrella Morente tenía preparado un concierto «con mucho cariño» y con un repertorio lorquiano, según ella misma reconoció en la tarde de ayer.

«Como un tío o un abuelo»

Morente defendió que Federico se merece «siempre» ser recordado y querido, agradeciéndole todo lo que hizo con su obra, al tiempo que recordó que el acto de este domingo debe servir para recordar a todas las víctimas de la Guerra Civil y de «todas las guerras».

«La actuación programada era una forma de gritar ante la injusticia de una guerra», dijo Estrella Morente, quien reconoció que homenajear a Lorca para ella es hacerlo como si de un tío suyo se tratara o como un abuelo, «alguien muy cercano» a quien quiere «mucho».

En casa de los Morente, continuó la artista granadina, se le ha querido «siempre mucho», por lo que ahora sería interesante conocer qué pensaría de los tiempos actuales: «Supongo que a través de su obra, de su arte, de su magia, de su fantasía, donde también tenía lugar la amargura y el sufrimiento; sabía contar las cosas mejor que nadie», precisó.

El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, señaló que para la institución provincial es un orgullo rendir homenaje a Lorca, del que ha destacado que fue una persona que «tanto ha hecho» por la poesía, el teatro y la cultura, siendo el «principal embajador».

Rodríguez destacó que está «más vivo y presente que nunca», ante lo que la institución provincial trata de seguir impulsando su legado, para lo que se han organizado visitas escolares a la Casa Natal por la que han pasado más de 3.000 alumnos.

