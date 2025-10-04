Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento de la charla en el Corral del Carbón. ARIEL C. ROJAS

CULTUR_ALH

«Todos los cantantes de trap cantan con acento granadino»

Munir Hachemi, Cristina Morales, Isabel Mellado y David Uclés hablaron sobre los estigmas de 'vivir al norte' y mantener la propia identidad

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:50

Comenta

En el segundo día de cultur_ALH, la cita más esperada de la mañana tuvo como protagonistas a cuatro autores muy conocidos, en una mezcolanza ... que podríamos denominar como 'vendedores y/o polémicos': Munir Hachemi, Cristina Morales, Isabel Mellado y David Uclés. El título del encuentro fue 'Narrativas del Sur' aunque también podría haberse denominado 'Narrativas con Sur', dado que la referencia, no sólo geográfica sino emocional, hace que el punto inferior –sin connotaciones despectivas– de la rosa de los vientos se convierta, en realidad, en una forma de existencia e incluso de resistencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  3. 3 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  4. 4 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  5. 5 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  6. 6 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  7. 7 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  8. 8

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  9. 9

    Dice que no quería hacer daño a su madre pese a que puso una bomba en su casa
  10. 10

    La primera investigación en demostrar la eficacia del ayuno intermitente, Premio Ciencias de la Salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Todos los cantantes de trap cantan con acento granadino»

«Todos los cantantes de trap cantan con acento granadino»