«Nuestro camino ha sido inesperado y precioso»

Pocas veces ha habido una unanimidad tan absoluta alrededor de un nombre. Morgan es una gran noticia para la música española, derrocha talento y se ... sale de las coordenadas del estándar haciendo cosas como tocar en el Teatro Real (con la Orquesta Sinfónica de Madrid), a la par que llenar grandes recintos. Y afinando más llegamos a su vocalista, Carolina de Juan, 'Nina', hija de un músico de rock duro, a la que conocimos doblando la voz con Quique González. Un amor de voz que deja helados por su dulzura de miel de mil flores, algunas recolectadas en las praderas de la 'americana', otras en el soul, otras en... y que en sus discos enamora instantáneamente. Cerrando el círculo de 'Home' llegó 'The river and the stone', y ahora pasean 'Hotel Morgan', su última entrega: «un lugar para estas canciones, en el que cada una tenga su sitio, cuente su historia y sea libre», comentaban en su carta de presentación. Las '1001 Músicas de Caixabank' los traen el sábado (20:30 horas) al teatro Cajagranada.

- 'Hotel California', 'Morrison Hotel', 'Blue Hotel', 'Hotel dulce Hotel' cantaba Sabina, e incluso sitios más modestos: 'Hostal Pimodan' decían los Lori, y también se ha cantado a la 'Pensión Triana'… ¿Qué tienen las habitaciones de alquiler que tantos les cantan?

- Supongo que es porque son lugares que se prestan a todo y donde se puede vivir de todo. Creo que es un recurso muy amplio, artístico, geográfico, visual… En nuestro caso, un buen lugar para resguardar a las nuevas canciones.

- Tiene su gracia que ustedes llamaran 'Home' a otra referencia, e Iván Ferreiro, que actuaba ayer en este mismo ciclo, también llamó 'Casa' a un disco suyo… No, si al final la cosa hogareña tiene su aquel…

- Sí. Para nosotros 'Home' es una canción muy especial y nos hace muy felices sentir lo que sentimos cuando la tocamos en directo.

- Me comentaron que habían preparado casi 40 canciones para 'The river…' ¿Ahora han tirado de archivo o se siguen componiendo encima?

- Hemos seguido componiendo, creo que han sido dos de las ideas que no vimos claras para 'River' las que han encontrado su lugar en el 'Hotel'.

- Desde el minuto uno todo el mundo habla de ustedes ¡y además bien!... ¿Cómo lo viven?

- Ha sido un camino inesperado y precioso. Tuvimos un inicio maravilloso, cada paso que íbamos dando era un regalo y hasta ahora, que seguimos viviendo todo, trabajando todo y poniendo todo de nuestra parte para poder seguir disfrutando de hacer lo que nos hace felices.

- Lo de irse a hacerlo al círculo polar ha sido por poner distancia con…

- (Carcajada) No fue tanto por la lejanía sino por el estudio en sí. Ocean Sound técnicamente es maravilloso pero cuando ves el sitio… Supimos muy rápido que queríamos hacer del viaje que es grabar un disco, un viaje literal.

- A finales del siglo pasado la variedad era entendida como riqueza, y años después lo ha sido como incoherencia o dispersión… ¿El que se mueve sale en la foto?

- Yo creo, sobre todo, que las bandas o artistas deberían hacer solo lo que la bandas o los artistas sientan que quieren hacer. Querer explorar, «equivocarse», ir a otros sitios y ser libre para buscar lo que uno quiera encontrar no debería penalizarse. Nosotros nos consideramos muy afortunados porque sentimos libertad a la hora de tomar decisiones de todo tipo y seguimos cuidando esa libertad como el tesoro que es.

- La foto de la promo es muy reveladora: sentados están a punto de saltar ¿al vacío?

- Allí en el estudio veíamos todos los días el dique, y Alain Martinez, que vino a grabar y sacar fotos lo vio claro. Me gusta mucho tener ese recuerdo de aquel lugar, sabiendo que detrás de nosotros se veía el fin del mundo.

- En la recepción de su hotel ofrecen cabañas y suites, desde las canciones en crudo hasta las… ¿acaso las más producidas que ha hecho el grupo?

- Sí, Martín García Duque ha hecho un gran trabajo en la producción. Ha sido, para muchas de las canciones, un viaje distinto al que veníamos haciendo en los discos anteriores y creo que eso ha enriquecido el disco.

- Y ya por último, la estrategia de promoción, priorizando la edición 'real' ¿ha dado buenos resultados?

- ¡Sí! Estamos muy contentos de haber podido sacar la idea adelante y de que tuviera sentido para nosotros y para el público. Hemos podido comprobar que muchas personas están ahí, ya sea desde el principio o recién llegados que han querido de verdad escuchar qué habíamos estado haciendo y apoyarnos en el camino. Estamos súper agradecidos y esperamos que hayan sentido alguna cosa bonita con este disco.