Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La vocalista de Morgan, Nina de Juan. J. J. García
Nina de Juan. Vocalista de Morgan

«Nuestro camino ha sido inesperado y precioso»

Morgan actúa en las '1001 Músicas de Caixabank' el próximo sábado en el teatro Cajagranada

Juan Jesús García

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:29

Pocas veces ha habido una unanimidad tan absoluta alrededor de un nombre. Morgan es una gran noticia para la música española, derrocha talento y se ... sale de las coordenadas del estándar haciendo cosas como tocar en el Teatro Real (con la Orquesta Sinfónica de Madrid), a la par que llenar grandes recintos. Y afinando más llegamos a su vocalista, Carolina de Juan, 'Nina', hija de un músico de rock duro, a la que conocimos doblando la voz con Quique González. Un amor de voz que deja helados por su dulzura de miel de mil flores, algunas recolectadas en las praderas de la 'americana', otras en el soul, otras en... y que en sus discos enamora instantáneamente. Cerrando el círculo de 'Home' llegó 'The river and the stone', y ahora pasean 'Hotel Morgan', su última entrega: «un lugar para estas canciones, en el que cada una tenga su sitio, cuente su historia y sea libre», comentaban en su carta de presentación. Las '1001 Músicas de Caixabank' los traen el sábado (20:30 horas) al teatro Cajagranada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  4. 4

    Volver a respirar
  5. 5

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada
  10. 10

    Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Nuestro camino ha sido inesperado y precioso»

«Nuestro camino ha sido inesperado y precioso»