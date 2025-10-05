Camila Sosa: «El amor es como un páramo sin brújula»
La escritora argentina recuerda su pasado, marcado por la pobreza y la marginación social, y asume que no escribe «para cambiar el mundo»
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04
Camila Sosa y la poeta granadina Erika Martínez subieron juntas al escenario del Palacio de Carlos V entre los aplausos entusiastas de un público fervoroso, ... lector fiel de la autora argentina. En Granada se lee y se estudia mucho a Camila, apuntó Martínez al presentar a la escritora, actriz y dramaturga que ha hecho de su biografía una forma de arte y resistencia.
La conversación comenzó por 'Las malas', la novela iniciática que Sosa escribió en 2019 y que la consagró como escritora. «'Las malas' pertenece a un momento muy particular de mi vida», confesó. No la ha vuelto a leer desde entonces. En ella narra su infancia en Mina Clavero, marcada por la pobreza y la marginación: «Lo que de verdad te convierte en víctima es la pobreza», dijo, recordando su pasado como traba.
La conciencia de clase, el deseo y el lenguaje atraviesan su obra. El sexo puede ser poder, venganza o agradecimiento», señaló, con esa mezcla de crudeza y lirismo que la define. Y añadió: «Ser trans o militante son temas menores frente al orden del lenguaje. No escribo para cambiar el mundo; la literatura solo sirve para estar suelta en el aire, sin gravedad».
Aburguesada
Entre risas, confesó su fascinación por su aburguesamiento, «me gusta comer caviar y dormir en hoteles de cinco estrellas» y su desencanto amoroso: «El amor es un páramo sin brújula».
Al final, la diva trans emergió tras las puertas del pequeño auditorio del Carlos V. Firmó ejemplares mientras en el escenario, ya se escuchaba a Yung Beef y a Chus Pato hablar sobre la vanguardia, la poesía y la cultura urbana del trap.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión