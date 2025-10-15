La Camerata Garnati presenta en Granada 'Efímera, Latidos': talleres y concierto con estrenos mundiales
El próximo 24 de octubre de 2025, el Hospital San Juan de Dios de Granada acogerá una nueva edición
Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:41
El próximo 24 de octubre de 2025, el Hospital San Juan de Dios de Granada acogerá una nueva edición de Efı́mera, el proyecto de la Camerata Garnati que une talleres participativos y conciertos en directo. Bajo la dirección de Pablo Martos, el programa incluirá estrenos mundiales y joyas del repertorio clásico, ofreciendo al público una experiencia única y compartida.
El año pasado esta propuesta se presentó por primera vez en Granada con un éxito rotundo, hasta el punto de convertirse en el tema central de la pelı́cula documental Henshin, dirigida por Jorge Pastor. Este Oilme, que narra la fuerza y la singularidad de la experiencia, ha sido galardonado en numerosos festivales de cine nacionales e internacionales.
Talleres Efímera - 19 de octubre
Los talleres Efı́mera, que tendrán lugar el 19 de octubre de 2025 en el Hospital San Juan de Dios, estarán coordinados por Patricia Grau y el equipo de actividades de la Camerata Garnati.
Se organizarán en tres grupos (10:00–11:30, 12:00–13:30 y 18:00–19:30) y estarán centrados en conocer y estudiar, desde la perspectiva del movimiento y el ritmo, el repertorio que la orquesta interpretará en el concierto.
De esta manera, los asistentes podrán comprender y disfrutar mucho más a fondo las obras programadas. Además, estos talleres se convertirán en la semilla de la pieza Oinal del concierto, en la que los participantes se integrarán en una agrupación efı́mera junto a los músicos de la Camerata Garnati.
Concierto Efímera, Latidos - 24 de octubre
El concierto tendrá lugar el 24 de octubre de 2025 a las 20:00 hrs en el Hospital San Juan de Dios. El repertorio reunirá obras de distintas épocas y estilos:
• W.A. Mozart: Sinfonı́a nº 1 en mi bemol mayor, KV 16 – compuesta en 1764 en Londres, cuando Mozart tenı́a solo 8 años.
• W.A. Mozart: Sinfonı́a nº 29 en la mayor, KV 201 (186a) – escrita en Salzburgo en 1774.
• Pedro Osuna: Poema para violı́n y orquesta de cuerdas (Estreno Mundial).
• Miguel Rodrigañez: Essaouira 1994 (Estreno Mundial).
El sentido de 'Efímera'
El proyecto recibe este nombre porque culmina en una creación irrepetible: una agrupación efı́mera en la que profesionales y participantes que nunca han ensayado juntos se unen en escena para dar vida a una obra que no volverá a repetirse.