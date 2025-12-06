Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Clásica

Camerata Garnati estrena un repertorio navideño entre Corelli, Vivaldi y compositores contemporáneos

Una velada que combina barroco, estrenos locales y la energía de jóvenes intérpretes bajo la dirección de Pablo Martos

IDEAL

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:10

Granada se prepara para una velada capaz de erizar la piel. Este viernes 12 de diciembre, a las 20.00, el Teatro Cisneros del Colegio ... Mayor Cardenal Cisneros abrirá sus puertas para recibir a la Orquesta Camerata Garnati en su Concierto de Navidad, una cita que cuenta con el respaldo de la Fundación Banco Sabadell y que aspira a algo más que inaugurar la temporada festiva: pretende sellar una alianza cultural estable con el Colegio Mayor, un nuevo cauce para que la música respire cerca del público y encuentre hogar en la ciudad. En Oferplan puedes adquirir las entradas a un precio exclusivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  2. 2 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  3. 3 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  4. 4 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  5. 5

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7

    El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo
  8. 8 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»
  9. 9 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  10. 10 6 planes que no te puedes perder este puente en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Camerata Garnati estrena un repertorio navideño entre Corelli, Vivaldi y compositores contemporáneos

Camerata Garnati estrena un repertorio navideño entre Corelli, Vivaldi y compositores contemporáneos