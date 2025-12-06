Camerata Garnati estrena un repertorio navideño entre Corelli, Vivaldi y compositores contemporáneos
Una velada que combina barroco, estrenos locales y la energía de jóvenes intérpretes bajo la dirección de Pablo Martos
IDEAL
Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:10
Granada se prepara para una velada capaz de erizar la piel. Este viernes 12 de diciembre, a las 20.00, el Teatro Cisneros del Colegio ... Mayor Cardenal Cisneros abrirá sus puertas para recibir a la Orquesta Camerata Garnati en su Concierto de Navidad, una cita que cuenta con el respaldo de la Fundación Banco Sabadell y que aspira a algo más que inaugurar la temporada festiva: pretende sellar una alianza cultural estable con el Colegio Mayor, un nuevo cauce para que la música respire cerca del público y encuentre hogar en la ciudad. En Oferplan puedes adquirir las entradas a un precio exclusivo.
La Camerata Garnati se ha hecho un hueco propio en el mapa musical andaluz gracias a una personalidad poco común: combina el rescate de repertorios olvidados con el impulso decidido a jóvenes compositores, tejiendo un diálogo entre tradición y contemporaneidad que en directo cobra una intensidad especial. Al frente, Pablo Martos —violinista de temperamento creativo y director inquieto— guía a un ensemble en el que conviven intérpretes jóvenes ya profesionalizados con músicos de trayectoria sólida, un intercambio generacional que aporta equilibrio, frescura y oficio.
El programa del concierto se propone como una narración sonora de invierno: se abre con el Concierto de Navidad de Corelli, barroco luminoso que desemboca en una Pastorale que huele a noche tranquila y leños ardiendo; continúa con El Invierno de Vivaldi, esa pintura sonora de ventiscas, arcos afilados y energía vibrante; se adentra después en Estampas granadinas de José Antonio López, estreno absoluto que introduce un acento contemporáneo y local; y culmina con la Suite nº 3 para orquesta de cuerdas de Respighi, un tapiz de danzas antiguas y colores orquestales donde la emoción se queda suspendida un instante antes de desaparecer.
La Camerata Garnati sostiene su proyecto sobre tres pilares: excelencia interpretativa, cuidado del patrimonio histórico y apoyo firme a la creación actual. Su sello se reconoce en la delicadeza del sonido, la versatilidad de sus músicos y la atención al detalle en el discurso musical, rasgos que convierten cada actuación en una experiencia envolvente.
