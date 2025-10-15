Caja Rural Granada lanza Jovenin.music, la plataforma que acerca al lado más personal de la música La iniciativa está enmarcada en el programa Joven in de la Entidad, para jóvenes de entre 14 y 30 años, que incluye ventajas como pago y retirada de dinero en el extranjero sin comisiones por cambio de divisa, Carné Joven Internacional ISIC gratuito o acceso a descuentos con Vip District.

Ideal Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:38

Caja Rural Granada presenta Jovenin.music, una novedosa plataforma creada para que los jóvenes vivan la música desde dentro. La iniciativa, enmarcada en el programa Joven in de la Entidad, ofrecerá momentos únicos donde la música «sucede de verdad», ensayos, estudios de grabación, rodajes o backstage. Lugares que normalmente quedan fuera del alcance del público y que ahora se abren para ser vividos en primera persona a través de este proyecto musical de la Entidad.

Además, a lo largo del año, se ofrecerán otras oportunidades para sentir la música de cerca: acceso premium a conciertos, descuentos exclusivos en festivales, formación musical o encuentros vip con artistas.

Recientemente, Caja Rural Granada realizó el relanzamiento de su programa financiero para jóvenes de entre 14 y 30 años. Entre otras ventajas, los 'Joven in', pueden gestionar todo desde su móvil, pagar y retirar efectivo en el extranjero sin comisiones por cambio de divisa, conseguir el Carné Joven Internacional ISIC de forma gratuita y acceder a multitud de descuentos en más de 600 marcas a través de la Plataforma Vip District.

Ahora, «con Jovenin.music, la Entidad da un paso más allá, con un proyecto cultural que conecta a los jóvenes con la música desde su propio lenguaje y sus pasiones y potenciando el valor que une a las Cajas Rurales: la cercanía. Una forma diferente de estar presente en sus vidas, no solo a través de productos financieros, sino también de experiencias reales en los lugares donde la música se crea, se comparte y se siente de verdad», ha explicado el Director de Negocio de Caja Rural Granada, José Aurelio Hernández quien ha destacado que el proyecto se suma a otras múltiples ventajas que ya ofrece el programa Joven in. «Deseamos estar presentes en el día a día de los jóvenes, no solo como Entidad financiera, sino como aliado en sus intereses, sus planes y sueños», ha añadido.

Primer momento: Miami Music Trip

Uno de los primeros momentos musicales consistirá en el sorteo del Miami Music Trip, una semana 'non-stop' en el corazón de Miami, respirando la escena musical desde dentro. Hasta el próximo 23 de noviembre, los jóvenes podrán inscribirse y participar en el sorteo de esta experiencia para dos personas en Miami, que tendrá lugar en febrero de 2026.

Los ganadores acudirán a conciertos, rodajes de videoclips, visitarán estudios legendarios, asistirán a una prestigiosa entrega de premios y realizarán rutas secretas por los lugares donde la música ha hecho historia. Toda la información está disponible en Joven in de Caja Rural Granada y en www.jovenin.music.