Se buscan voluntarios con experiencia vital para contar un museo ALFREDO AGUILAR Jubilados ofrecen de manera altruista visitas guiadas al Museo de la Alhambra AMANDA MARTÍNEZ Viernes, 26 julio 2019, 07:55

Para Herminia Fornieles, voluntaria del Museo de la Alhambra, su pieza favorita es la fuente de Lindaraja «me acequé a ella porque hice un trabajo sobre el autor del poema que rodea la fuente, una persona singular con una vida azarosa y rica». Ha despertado la curiosidad de esta redactora, como hace cada vez que guía a los visitantes por los pasillos de este museo. La particularidad de la fuente consiste en la inscripción que aparece tallada en el borde superior. Se trata de un poema de veinte versos atribuido a uno de los poetas principales de los palacios alhambreños: lbn Zamrak. Tecleo en Google el nombre del poeta y leo la traducción que hizo el arabista Emilio García Gómez. Me quedo con este verso:

«Te arrima su ventura lo lejano;

su guía te esclarece lo sombrío«

Herminia, junto a Manuel Zafra, Lourdes Ruiz y José González Vílchez forman parte de la Asociación de Voluntarios Culturales del Museo de la Alhambra. Les une el entusiasmo y su vocación por aprender y por enseñar. También que, aunque han concluido su vida laboral, quieren seguir activos y ser útiles a la sociedad. Ellos son solo cuatro de los veintidós miembros de un grupo que explican y dan voz a las escogidas piezas del monumento.

Manuel Zafra es maestro jubilado y lleva 8 años como guía del Museo. «Esta actividad me permite continuar con el desarrollo de mi vocación didáctica y me estimula mentalmente«, explica. »Me obliga a estar en un proceso de estudio permanente».

Manuel considera que el museo es un lugar ideal para prolongar la vida de un docente, por eso convenció a su compañero José González Vílchez que se unió al programa de Voluntariado Cultural hace seis años: «me dijo que era un lugar maravilloso para seguir desempeñando nuestra profesión, pero se quedó corto. Es una suerte trabajar en un lugar como este». El profesor insiste a la redactora en no hablar demasiado de ellos y animar al lector a visitar el ala sur de la planta baja del Palacio de Carlos V, un lugar que guarda maravillosos tesoros de la Alhambra pero que es desconocido para muchos granadinos.

Lourdes Ruiz López es la presidenta de esta Asociación. Ella es licenciada en Historia y diplomada en Turismo y llegó al grupo tras quedarse viuda. «Me aporta muchísimo, me ha permitido conocer nuevos amigos y volver a estudiar para prepararme cada día el programa».

Todos insisten en lo rigurosas que son sus explicaciones. «No somos especialistas, hemos tenido de formarnos», apunta Zafra, y «aprender a aprender» añade Herminia Fornieles. Todos ellos pasan por un proceso de estudio antes de ejercer la actividad, pero la formación es continua. Dos sábados al mes uno de los voluntarios prepara una charla temática, una conferencia de una hora de duración sobre el patrimonio granadino abierta a público en general. Para el que la pronuncia «es casi como preparase un doctorado», dice Fornieles. También acuden a las conferencias de 'la pieza del mes' que el museo encarga a un especialista en la materia y el grupo organiza visitas a otros museos y monumentos relacionados con el mundo hispano musulmán. Los voluntarios tienen carné de investigador de la Alhambra y son asiduos de su archivo y biblioteca.

Deuda con la vida

Todo comenzó en el año 1998. Miguel Guirao llegó al despacho de Purificación Marinetto, directora del Museo de la Alhambra, con una propuesta: los alumnos de la Universidad de Mayores querían poner en práctica lo que habían aprendido en el aula ¿qué podía hacer por ellos? Y Marinetto no dejó escapar aquel potencial humano.

Estas visitas guiadas están disponibles todos los días en los que el Museo está abierto, desde las 10 de la mañana hasta las 13.30 de la tarde. Se realizan en español, inglés, francés y alemán. Para Marinetto su labor es fundamental «porque las piezas cuentan una historia que es, en ocasiones, hasta más bonita que la pieza en sí. Este contexto es el que transmiten los guías». Ella articula a este grupo. También se reúne con ellos una vez al mes y les pone al día en los trabajos de conservación y restauración de los objetos que se exponen, otra fuente de conocimiento para estos curiosos guías que tienen su pieza favorita: un pequeño incensario almorávide del siglo XII «que me provoca muchos interrogantes» en el caso de Zafra, una pieza que el museo ha expuesto en otros centros, como el Louvre, y «tiene detrás todas las incógnitas que nos preguntamos sobre la convivencia en Al Ándalus». La puerta de Dos Hermanas, es la favorita de González, «permite explicar al visitante que en la Alhambra no todo es original, la restauración es una parte muy importante del monumento». Los juguetes de los niños es la pieza que elige Lourdes Ruiz. Son miniaturas de utensilios de cocina de cerámica y también hay unas campanillas ¿sabían que la tradición de los Facundillos podría venir de aquí?.

Los cuatro coinciden en lo gratificante que es este trabajo y destacan lo bonito que es despertar el interés de los más pequeños por el patrimonio por eso destacan las actividades 'Dibuja y conoce' el museo o el apoyo al programa de conciertos didácticos del Auditorio Manuel de Falla.

Las principales anécdotas tienen a los más pequeños como protagonistas: «un día hablando de los reyes de la Alhambra, uno de los niños levantó la mano y me preguntó «maestro, ¿a que los reyes son los padres?», recuerda José González. Un chico le dijo sorprendido a Herminia que por fin sabía por qué las cervezas se llaman 'Alhambra' y ella se quedó con el pequeño al que su padre enseñaba árabe y supo leer la placa de inauguración del Maristán.

«A mí la vida me ha tratado muy bien con la profesión que he tenido, dice Zafra, y esta actividad una forma de devolverle a la sociedad lo feliz que he sido como docente», todos están de acuerdo.