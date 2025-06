'El Búho' sigue ululando con la publicación de su poesía completa

La figura de José García Ladrón de Guevara, histórico escritor y columnista de IDEAL, se agiganta con el paso del tiempo. El autor de la ... recordada columna de 'El Búho' fue una de las figuras más importantes de la literatura granadina poslorquiana, y formó con Rafael Guillén, Elena Martín Vivaldi, José Carlos Gallardo, Julio Alfredo Egea y algunos autores más un grupo heterogéneo centrado temporalmente en torno a la Generación del 50, aunque no 'canonizado' por la crítica dominante. Ahora, la editorial Puerta Granada ha hecho un acto de justicia al publicar en tres volúmenes su poesía completa, con edición a cargo del experto y amigo del autor, Antonio Chicharro.

En la tarde de ayer, el salón de plenos del consistorio capitalino fue el escenario de la puesta de largo de este empeño literario. El máximo responsable de Puerta Granada, Gerardo Martín, quiso dejar constancia de una deuda de gratitud, «primero con el propio autor, y luego con su viuda, Concha Girón, por velar por el legado que hoy ve la luz. Y gracias a Antonio Chicharro por ponerme el caramelo de la poesía de Pepe ante los ojos». Añadió que esta «es una obra ingente, casi de locos, pero no hemos tenido miedo de llevarla adelante». Siguiendo la estela crítica del propio escritor y columnista, Martín pintó un fresco de nuestra actualidad cultural, al afirmar que estamos en un país «que ha perdido los valores, y mejor no hablar del sistema educativo. Con todo, la poesía es el último reducto del alma de España».

Papeles perdidos

Como afirmó Antonio Chicharro, «el filólogo es un ser al servicio de la literatura, en este caso, de la poesía. Pepe dejó en unas carpetas la obras porque quería que llegaran a los ojos del lector. Siempre se escribe para un tú, porque la poesía se encarna en quien la disfruta. Ese es el origen de un trabajo que me ha llevado varios años, paralelo a un estudio que verá la luz próximamente, con el que cierro una responsabilidad adquirida en vida del autor». El profesor añadió que Ladrón de Guevara «tiene obra que merece ser conocida, aunque él se quitaba importancia. Sobre la idea de editarla, en su línea, no me decía que no pero tampoco que sí. Quedó pendiente una cita en Granada para ver sus poemas en profundidad».

A propósito del trabajo de edición, Chicharro aseguró que leer sílaba por sílaba a un poeta es una tarea de concentración y con una densidad enorme. «He disfrutado mucho con este trabajo, que me ha compensado las horas delicadas. Me he relacionado con ese universo de palabras que él creó. En Pepe lo universal y lo granadino coexisten de manera profunda, y a través de sus palabras se proyecta hacia el mundo». Granadino en profundidad, nacido en el Albaicín, la obra de José García Ladrón de Guevara, 'El Búho' de la columna de IDEAL, sigue estando viva.