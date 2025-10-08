Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En total, la muestra incluye medio centenar de piezas, las cuales muestran, como en un crisol, las distintas procedencias y sensibilidades pictóricas y escultóricas. Fotos: Pepe Marín

'Bodegones', de lo pintado a lo vivo en el Museo de CajaGranada Fundación

Medio centenar de obras a caballo entre dos siglos rastrean la huella de quienes convirtieron lo inamimado en un mensaje que hoy perdura

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:32

El Museo de CajaGranada Fundación es a partir de hoy y hasta el 11 de enero el escenario de la exposición 'Bodegón. La eternidad de ... lo inerte', que, comisariada por María Toral, reúne a autores de dos momentos claves de la historia del arte: el siglo XVII y el XX, en torno a esta temática pictórica, también conocida como 'naturaleza muerta'. Como ha afirmado la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi, «este ha sido uno de los grandes temas de la pintura a lo largo de la historia del arte, y ya estaba presente en el antiguo Egipto y también en el mundo grecolatino, aunque no fue hasta comienzos del siglo XVII cuando tomó verdadera importancia como género en sí mismo. El buen arte nos hace mejores, y esta es una muestra de arte que podemos disfrutar todos». Los bodegones, más allá de su materialidad, atesoran una fuerte carga simbólica, mostrando elementos perecederos que aluden a la fugacidad de la vida, y por ende, la necesidad de una mayor relación con la trascendencia, uno de los elementos ideológicos claves de la Contrarreforma iniciada tras el Concilio de Trento.

