Marian Fernández, al cante, y Pablo González, a la guitarra, desde el balcón dela Casa de las Chirimías. Pepe Marín

La Bienal populariza el flamenco en el Paseo de los Tristes

La cantaora Marian Fernández se deleita desde el balcón de la Casa de las Chirimías con el acompañamiento de Pablo González

Jorge Fernández Bustos

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

Uno de los grandes aciertos de la Bienal de Granada es la de popularizar el flamenco de forma gratuita todos los lunes de septiembre en ... un ciclo que se ha dado en llamar 'Balcones del flamenco', con la clara intención de llevar nuestro arte a todos los vecinos de Granada y a los foráneos que tengan a bien visitarnos en los últimos coletazos de un verano especialmente caluroso. El lugar elegido para el evento es el balcón de la Casa de las Chirimías, en el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, con la Alhambra y la estatua de Mario Maya como testigos.

ideal La Bienal populariza el flamenco en el Paseo de los Tristes

