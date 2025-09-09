La Bienal populariza el flamenco en el Paseo de los Tristes

Uno de los grandes aciertos de la Bienal de Granada es la de popularizar el flamenco de forma gratuita todos los lunes de septiembre en ... un ciclo que se ha dado en llamar 'Balcones del flamenco', con la clara intención de llevar nuestro arte a todos los vecinos de Granada y a los foráneos que tengan a bien visitarnos en los últimos coletazos de un verano especialmente caluroso. El lugar elegido para el evento es el balcón de la Casa de las Chirimías, en el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, con la Alhambra y la estatua de Mario Maya como testigos.

La primera de estas actuaciones tuvo lugar en la tarde de ayer, con el cante de la joven granadina Marian Fernández y la guitarra de Pablo González. En sucesivos encuentros tendremos a El Poti y Abraham Campos, el 15 de este mes, y a Rubén Campos y Estrella de Manuela, el 22 de septiembre. La muestra tendrá dos pases, a las 20.30 y a las 21.30 horas, para que tengan cabida todas las personas que quieran vivir en primera persona está Primera Bienal de Flamenco de Granada, como la tuvo en el Concierto Inaugural en la Plaza de Toros, con la Orquesta Ciudad de Granada, el viernes pasado.

Palos 'granaínos'

Marian Fernández, con una voz clara y muy flamenca, regodeándose en los tonos graves, estuvo acompañada, como decimos, por el también granadino Pablo González a la guitarra, que se adaptó justamente al sentir de la cantaora, que se inclinaron por los palos de la tierra: granaínas, tangos, fandangos del Albaicin…

Con este enclave, el Ayuntamiento de Granada recupera para la ciudad, otro de nuestros bellos escenarios al aire libre.

La Casa de las Chirimías, un emblemático edificio construido a principios del siglo XVII por mandato del Cabildo de la ciudad, recupera hoy su espíritu festivo y popular. Cuatro siglos después, su balcón se erige de nuevo en un mirador del arte, proyectando al aire libre el cante y el toque flamenco.

Originalmente, esta casa fue diseñada para presidir las celebraciones populares en la explanada del Paseo de los Tristes. En su planta alta, músicos animaban las fiestas con instrumentos de viento, como las chirimías (similares al oboe), que le dieron nombre al edificio.

Llegar a todos los rincones

Esta reinvención forma parte del ciclo'Balcones al Flamenco', una de las actividades paralelas de la I Bienal de Flamenco de Granada. Diseñadas para llevar la cultura a todos los públicos y rincones de la ciudad, estas iniciativas gratuitas reafirman la vocación de Granada como ciudad abierta y participativa.

Asimismo, el ciclo refuerza la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, donde el flamenco ocupa un lugar central como seña de identidad y patrimonio compartido, reivindicando su carácter abierto y universal.