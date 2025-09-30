La Bienal de Flamenco cierra con más de 22.000 asistentes El festival supera con creces las expectativas en su estreno y reúne a 414 artistas en más de 40 actividades

La primera Bienal de Flamenco de Granada ha cerrado su edición inaugural con un balance histórico que marca un antes y un después en la vida cultural de la ciudad. El certamen ha reunido a 22.327 espectadores en sus distintas actividades, con prácticamente lleno en todos los espectáculos. En total, la programación ha contado con la participación de 414 artistas y ha ofrecido más de 40 propuestas entre espectáculos, talleres, cine, exposiciones e itinerarios. De ellas, 22 actividades fueron de acceso gratuito, lo que permitió acercar el flamenco a públicos diversos en espacios emblemáticos, gracias también a la colaboración de Fundación la »Caixa».

La programación de esta primera Bienal ha brillado tanto por la calidad como por la diversidad de sus propuestas, en un recorrido que convirtió a Granada en un gran escenario vivo del flamenco. La inauguración en la Plaza de Toros, con la Orquesta Ciudad de Granada, marcó un inicio histórico al que siguieron noches memorables en la Abadía del Sacromonte, el Palacio de Carlos V, el Colegio Mayor Santa Cruz la Real o el Monasterio de la Cartuja. Figuras de la talla de Tomatito, Carmen Linares, Antonio Rey, Argentina o Dorantes se dieron cita junto a jóvenes talentos y artistas locales, logrando una programación que supo unir la raíz con la innovación. El resultado fue un éxito de público que se tradujo en varios llenos absolutos, entre ellos los recitales de Marina Heredia junto a la Orquesta Ciudad de Granada, el Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero, Mayte Martín, Arcángel, Dorantes, Carmen Lineras y Javier Ruibal, todos con entradas agotadas, consolidando a la Bienal como un acontecimiento imprescindible en la agenda cultural.

La Bienal también ha tenido un carácter de memoria y homenaje con el ciclo de cine dedicado a José Sánchez Montes y la exposición Huella Flamenca, de Bárbara Pflanz, sobre Mario Maya, o TARAB, en el Centro Gran Capitán.

Cercano

Junto a los grandes nombres, la Bienal supo conectar con la ciudad a través de formatos más cercanos que conquistaron al público. Los ciclos 'Balcones Flamencos' y 'Cuando el Albaicín suena' llevaron el arte jondo a plazas, miradores y rincones históricos. A ello se sumaron las exposiciones, talleres formativos y rutas por guitarrerías. Este equilibrio entre grandes espectáculos y propuestas de proximidad ha sido clave para explicar el rotundo éxito de esta primera edición, que nace con vocación de continuidad y refuerza la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, proyectando el flamenco como seña de identidad y motor cultural de la ciudad.