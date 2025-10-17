Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Biblioteca de Andalucía presenta la exposición '1925-2025. Imprenta Sur: 100 años de poesía', un recorrido histórico por el emblemático taller

La muestra se enmarca en las actividades previas al centenario de la Generación del 27, destacando el papel de la institución en la conservación del patrimonio poético y editorial andaluz

Ideal

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:09

Comenta

El delegado de Cultura y Deporte, David Rodríguez, junto al director de la Biblioteca de Andalucía, Mariano Boza, ha inaugurado la exposición '1925-2025. Imprenta Sur: 100 años de poesía', una muestra que recorre la historia de una de las imprentas más emblemáticas del siglo XX a través de los fondos de la propia institución. «Con esta iniciativa, la Consejería de Cultura y Deporte pone en valor la riqueza documental y bibliográfica que la Biblioteca de Andalucía aporta a la memoria del libro, la poesía y la cultura andaluza y española», ha destacado.

Rodríguez Jiménez ha señalado que «el valor de la Imprenta Sur como símbolo de la modernidad literaria española y ejemplo del diálogo entre palabra y arte que definió a la Generación del 27». Asimismo, ha destacado además que «esta exposición es una forma de reconocer la aportación de Andalucía a la cultura universal y el papel fundamental de nuestras instituciones en la conservación y difusión del patrimonio literario».

Por su parte, el director de la Biblioteca de Andalucía, Mariano Boza, ha detallado que «la muestra permite redescubrir el espíritu de una época en la que la poesía, la tipografía y el arte convivían en un mismo gesto creador». La Imprenta Sur «fue mucho más que un taller gráfico, fue una forma de entender la cultura como encuentro, experimentación y belleza compartida, valores que siguen inspirando la misión de la Biblioteca de Andalucía hoy», ha añadido.

Homenaje a la Generación del 27

La exposición, previa al centenario de la Generación del 27, se integra en el conjunto de acciones que el Gobierno andaluz organizando para conmemorar este aniversario. La muestra no solo celebra el centenario de la Imprenta Sur, sino que anticipa el amplio programa de actividades que rendirá homenaje a la Generación del 27 y a su legado literario y artístico.

'1925-2025. Imprenta Sur: 100 años de poesía' ofrece una oportunidad única para acercarse a la historia de la imprenta y sus procesos tradicionales, al tiempo que recupera la memoria viva de los poetas, artistas y tipógrafos que participaron en sus ediciones, impulsados por el espíritu innovador y vanguardista que caracterizó a la imprenta malagueña.

Fundada en 1925 como empresa, la Imprenta Sur se convirtió en un verdadero punto de encuentro de poetas, pintores y músicos, reflejando la efervescencia cultural de su tiempo. Por sus prensas pasaron nombres fundamentales de la literatura y el arte del siglo XX, como Emilio Prados, Manuel Altolaguirre o José María Hinojosa, autores de la talla de Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Concha Méndez, Jorge Guillén, Gerardo Diego, José Bergamín, José Moreno Villa, Ernestina de Champourcin o María Teresa León.

También colaboraron destacados artistas como Pablo Picasso, Juan Gris, Salvador Dalí, Gregorio Prieto, Manuel Ángeles Ortiz, Manuel de Falla, Maruja Mallo, Benjamín Palencia, Joaquín Peinado, Francisco Bores, José Caballero o Eugenio Granell, junto a los tipógrafos de la familia Andrade, cuya labor técnica y creativa resultó esencial.

De las prensas de la Imprenta Sur nació en 1926 la revista 'Litoral', verdadero icono de la vanguardia literaria y artística española. La publicación se convirtió en un espacio de encuentro entre poesía, ensayo, grabado y diseño, y un siglo después continúa siendo una publicación viva, fiel a su espíritu creador y dialogante, que se consolidada como una memoria activa de la pasión por la poesía y el arte contemporáneo.

