La Biblioteca de Andalucía incorpora a sus fondos varias primeras ediciones de autores andaluces del 27

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha adquirido cuatro primeras ediciones de autores andaluces de la Generación del 27, una acción que se enmarca en el programa de actividades conmemorativas de la celebración del centenario de este grupo poético fundamental en la historia de la literatura universal.

En concreto, se han adquirido las primeras ediciones de 'Primer Romancero Gitano (1924-1927)' de Federico García Lorca impresa por la 'Revista de Occidente' en 1928; 'Circuncisión del sueño' (1957), de Emilio Prados; 'Historia del corazón' (1954), de Vicente Aleixandre y 'Puentes que no acaban' (1933), de José Moreno Villa. A estas obras se ha sumado también la adquisición de una valiosa edición de la obra teatral 'Yerma', de Federico García Lorca, publicada en Buenos Aires en 1937.

Ya depositados para su conservación y difusión en los fondos de la Biblioteca de Andalucía, la adquisición de estos cinco volúmenes supone una «destacada contribución al patrimonio bibliográfico andaluz, así como al catálogo de la red de bibliotecas públicas andaluzas, al tratarse de volúmenes históricos, firmados por cuatro autores andaluces de la Generación del 27. Publicados en las prensas de Madrid, México y Buenos Aires entre 1928 y 1957, hasta ahora no estaban disponibles en estas ediciones originales», ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

La edición del 'Primer romancero gitano (1924-1927)' de Federico García Lorca fue realizada por la 'Revista de Occidente' en 1928 y tiene la particularidad de contar con una cubierta dibujada por el propio Lorca, con el motivo de un búcaro con tres girasoles superpuesto sobre un mapa de España. Por su parte, la del drama teatral 'Yerma' fue realizada en Buenos Aires por Ediciones Anaconda en 1937, justo un año después del asesinato del poeta y cuatro años más tarde de la triunfal visita que el granadino realizara a la capital argentina.

El poemario del malagueño Emilio Prados (1989-1962) 'Circuncisión del sueño' fue publicado por la editorial Tezontle en México en 1957, país al que se había exiliado en 1939. Según recoge la crítica especializada, se trata de uno de sus trabajos más personales.

Por su parte, 'Historia del corazón', poemario del sevillano Vicente Aleixandre, Premio Nacional de Literatura en 1933, fue publicado por la editorial Espasa Calpe en 1954 en Madrid, ciudad a la que se había trasladado a vivir en 1909. La obra está escrita dejando en segundo plano la estética para centrarse en el hombre, por lo que está encuadrada en la etapa de su poesía calificada como «antropocéntrica».

'Puentes que no acaban' es un libro de poemas del malagueño José Moreno Villa (1887-1955), publicado en 1933 en Madrid por otros dos autores de la Generación del 27, el matrimonio de escritores, editores e impresores formado por Concha Méndez y Manuel Altolaguirre. Exiliado primero en Estado Unidos y luego en México, Moreno Villa publicó el resto de sus obras en el país azteca.

Escritoras andaluzas

Asimismo, la Biblioteca de Andalucía ha incorporado a sus fondos tres relevantes ediciones firmadas por autoras andaluzas. La primera de ellas es 'La familia de Alvareda', de Fernán Caballero, seudónimo masculino bajo el que escribía la gran autora andaluza de origen suizo Cecilia Böhl de Faber (1796 -1877). Se trata de una temprana edición de esta obra, publicada en español en Paris en 1846 por la editorial Librairie Hatier con introducción de Camille Pitollet.

También pasa a formar parte de los fondos de esta biblioteca central del sistema andaluz de bibliotecas y centros de documentación, el volumen 'El tesoro de Sorbas', que reúne veintiséis narraciones breves de la autora sevillana Blanca de los Ríos (1859-1956).

Por último, se ha adquirido el volumen 'Poemas de la isla', de Josefina de la Torre (1907-2002), destacada autora que mantuvo una estrecha relación con los integrantes andaluces de la Generación del 27.

Sur: 100 años de poesía

También enmarcada en las actividades previstas para la celebración del centenario de la Generación del 27, la Biblioteca de Andalucía va a inaugurar el próximo mes de octubre una exposición sobre la imprenta Sur, fundada por los malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre en 2025, de cuyas prensas saldría un año después la mítica revista 'Litoral'.

«Esta imprenta malagueña, cuya minerva sigue en funcionamiento hoy en día, marcó para siempre la historia del libro, la poesía y el arte en España. 'Litoral' y sus colecciones alumbraron los primeros libros de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén y Gerardo Diego, entre otros autores del 27, jugando un papel fundamental en el desarrollo de la Edad de Plata de nuestra literatura», ha valorado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Nacida en Málaga en 1925 como una empresa familiar, a lo largo de los años, la imprenta Sur se convirtió en punto de encuentro de poetas, pintores y músicos, siendo testigo directo del florecimiento y consolidación de la literatura y el arte contemporáneo español. Sobrevivió a la Guerra Civil, la posguerra y las transformaciones tecnológicas, manteniendo viva su vocación vanguardista y su vocación por la edición cuidada, única y artesanal hasta hoy.

La muestra, que podrá verse hasta febrero de 2026, reunirá obras de editores como Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y José María Hinojosa; autores como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Concha Méndez, Jorge Guillén, Gerardo Diego, José Bergamín José Moreno Villa, Ernestina de Champourcín y M.ª Teresa León; artistas de la talla de Pablo Picasso, Juan Gris, Salvador Dalí, Gregorio Prieto, Manuel Ángeles Ortiz, Manuel de Falla, Maruja Mallo, Benjamín Palencia Joaquín Peinado, Francisco Bores, José Caballero y Eugenio Granell, así como tipógrafos como la familia Andrade.

Programa conmemorativo

El programa conmemorativo de la Consejería de Cultura y Deporte para el centenario de la Generación del 27, dirigido por la periodista y escritora Eva Díaz Pérez, se articulará en dos líneas. De un lado, se integrarán todas las artes, dado que la Generación del 27 trascendió el fenómeno literario para convertirse en un mapa multidisciplinar: el teatro, la música, las artes plásticas, la arquitectura, el flamenco, la danza e incluso el deporte. En segundo lugar, recorrerá en todo el territorio andaluz llevando las actividades a todas las provincias, pues cada una de ellas jugó un destacado papel protagonista en la intrahistoria del grupo.

El apartado expositivo de esta conmemoración contará también con una gran muestra sobre el legado del pintor onubense José Caballero (1913-1991), referente de las vanguardias artísticas del siglo XX y autor prolífico que mantuvo una estrecha amistad con Dalí, Alberti y Lorca, entre otros. La muestra será la primera actividad programada en torno al artista después de que la consejera de Cultura y Deporte formalizase el pasado mes de marzo la llegada de su colección a Andalucía, con la Fundación Caballero-Thomas de Carranza, con objeto de exhibirla en el futuro museo ubicado en el antiguo edificio del Banco de España de la capital onubense.