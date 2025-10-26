Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El bendito pecado de Rossini

La 'Petite Messe Solennelle' de Juventudes Musicales llena de espiritualidad lírica el Monasterio de San Jerónimo

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:42

Comenta

Dijo el cisne de Pésaro que su 'Petite Messe Solennelle' era «un pecado de vejez». Llevaba 30 años retirado de la presión de los escenarios ... cuando la escribió, desde su apacible retiro en Passy. Pero está claro que la cabra tira al monte, y tres décadas después de ese retiro, Rossini estaba en plena forma. La obra que el sábado por la noche interpretaron el Coro de Ópera de Granada, los cuatro solistas -Mariola Cantarero (soprano), Lamia Beuque (mezzo), David Astorga (tenor) y Gonzalo Ruiz (bajo)-, los pianistas Valentín Rejano y José Luis de Miguel y el organista Sylvio Salado, todos ellos bajo la dirección de Andrea Foti, es tan compleja como bella. Es preciso recordar que, entre bromas y veras, el cisne era muy amigo de apretar las tuercas a sus cantantes, en beneficio de su lucimiento -cuando eran buenos-, del brillo de su partitura, y del espectáculo, en definitiva.

