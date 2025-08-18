Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Zenitmkt
Relatos de verano

Bendita serendipia

Manuela Moriana Moles

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:27

El día amaneció errático y denso como el plomo. Más tarde comprendería que el errático era yo. Enfundado en mi eterna cazadora y retorcida la ... bufanda alrededor del cuello, crucé la calle en dirección a la estación Avenida de la Paz, de la línea 4 del metro. Irónico nombre, cuando me esperaba mi mayor batalla hasta el momento. Mi intención era llegar a la oficina a la hora establecida, pero el primer café de la mañana me había demorado más de la cuenta, así que decidí buscar un atajo siguiendo mi radar interno. Hacía poco tiempo que me había mudado a Madrid. Mi perfil como programador Big Data en una red social de empleo, hizo que pronto llamaran a mi puerta virtual, para ofrecerme un trabajo en La Capital y así hui de Granada, porque yo siempre acabo huyendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  6. 6

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  7. 7 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  8. 8

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  9. 9

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  10. 10

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bendita serendipia

Bendita serendipia