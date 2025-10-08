José Antonio Muñoz Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Este fin de semana –viernes y sábado– llega al Teatro Isabel la Católica la versión teatral de Marta Torres a partir de la obra inmortal de Blasco Ibáñez 'La barraca'. El cartagenero Daniel Albaladejo está al frente de reparto. Para él, el montaje «es un regalazo. Hacer el papel de Batiste Borrull es una oportunidad para formar parte de un texto que está cosido a nuestro imaginario. Son muchas las personas que recuerdan la versión televisiva de finales de los 70». Alaba el actor el esfuerzo de Torres de haber «cogido el tocho» de la obra y haberlo convertido en una obra vibrante, que resuena muy actual. Del mismo modo, alaba la dirección de Magüi Mira, y una escenografía que evoca de forma muy lograda el ambiente original y sirve para que el tío Barret, Pimentó, Pepeta y el resto de personajes evolucionen en un entorno creíble.

Afirma Albaladejo que los temas que aparecen en la obra de Blasco no pueden estar más de actualidad. «El valenciano fue un autor y una persona muy coherente. Su compromiso político le llevó a exiliarse. 'La barraca' es una tragedia que clama contra la injusticia. En un tiempo en que vivimos un ambiente de polarización, corrupción, desarraigo, con personas que se ven obligadas a abandonar su hogar para migrar, o que son desahuciados, los hechos que se describen en la obra son desgraciadamente muy actuales. Como también lo son la falta de educación y de instrucción. La ausencia de estas desencadena conflictos tan violentos como los que aparecen en la obra».

El montaje está iniciando un periplo que se inició en el Teatro Circo de Albacete y ha seguido en el Olimpia de Valencia –curiosamente, en el solar del Convento de San Gregorio, donde Blasco estuvo preso– y el Arriaga de Bilbao. El de Granada es el estreno en Andalucía.

A pesar de que refleja una tragedia, 'La barraca' es para Albaladejo, en cierta medida, un canto a la esperanza. «Hemos de tener claro que la pobreza divide y la ignorancia enfrenta. Por eso es tan importante pedir justicia y dignidad». El actor señala que, a pesar de que en su momento Blasco fue un auténtico 'best seller', hoy está un tanto olvidado, y quizá haya llegado el momento de volver a leerle. «Fue un ser humano muy interesante, inquieto, y también un mujeriego...», dice sonriendo. En lo personal, no se queja, porque trabajar como actor es un lujo. «Estoy en Antena 3 en la serie 'Sueños de libertad' y haciendo esta obra fantástica. El teatro me encanta, es mi lugar favorito, y es un placer volver a Granada para trabajar«.