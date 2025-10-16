Los bares de Andalucía que dan vida a 'Vera', la novela de Juan del Val ganadora del Planeta El escritor pone a Sevilla en el centro de su nueva obra, reivindica el Arenal como «su barrio» y defiende la literatura como «entretenimiento» y «algo popular»

El nuevo ganador del Premio Planeta no quiere transmitir ningún mensaje en particular. En sus dos ruedas de prensa posteriores a recibir el galardón, Juan del Val (Madrid, 1970) se refirió varias veces a la literatura como una forma de «entretenimiento», insistió en que desea ponerle «las cosas fáciles» a los lectores -«aunque no simples»- y respondió hasta en tres ocasiones que no ambiciona que su obra deje ningún poso concreto, simplemente que divierta. «Si al lector le excito, le emociono o le hago reír, fenomenal, pero todo empieza en el entretenimiento», subrayó. Con las cosas así de claras y con la firme voluntad de hacerlo pasar bien, Juan del Val ha elegido como escenario del divertimento Andalucía. Concretamente, Sevilla. Y específicamente, sus bares.

'Vera, una historia de amor', la novela ganadora del Premio Planeta se sitúa en Sevilla. Su protagonista es una mujer de 45 años que decide romper su anodino matrimonio con Borja, un marqués sevillano, e iniciar un romance con un joven madrileño de clase obrera. Preguntado en rueda de prensa por la ambientación andaluza, Juan del Val se ha declarado un amante de la ciudad hispalense . «Me encanta Sevilla. Voy mucho y la conozco de primera mano por amigos». La elección de esta urbe para la obra «tiene que ver con la pasión» de un lugar que «le fascina» tanto en lo bueno «que es casi todo», como en «algunas cosas que no son tan buenas».

Los lectores que se acerquen a 'Vera, una historia de amor', que será publicada el próximo 5 de noviembre, podrán recorrer, por tanto, una Sevilla que Juan del Val describe con esa pasión y con el cariño concreto a una zona. «El barrio del Arenal es mi bario en Sevilla», presume el madrileño.

«La elección de Sevilla como escenario tiene que ver con la pasión» Juan del Val Ganador del Premio Planeta

Y entre todo lo bueno que tiene Sevilla están, por supuesto, sus locales de restauración. «Me encantan los bares», confesó con una sonrisa Juan del Val, antes de citar algunos de los que aparecen en su novela. Los lectores que deseen brindar entre las páginas de la obra ganadora del Premio Planeta se verán sumergidos en bares tan míticos como la Bodeguita, Casa Ramón, Casa Moreno o La Isla. Puro entretenimiento.

Ya en la jornada del miércoles, con el galardón recién entregado, Carmen Posadas, miembro del jurado del Premio Planeta, destacó en rueda de prensa la importancia de Sevilla y de sus bares en la obra, refiriéndose a un pasaje concreto con las «tortillitas de camarones», un plato que algún gaditano reivindicó como propio, por apostillar, pero que en todo caso abunda en las tascas hispalenses.

Estos son algunos de los guiños andaluces que el madrileño Juan del Val ha deslizado en su novela. Un comunicador que ya ha declarado en otras ocasiones su cariño por una tierra en la que pasó los veranos de su niñez, concretamente en Sorihuela del Guadalimar (Jaén), y a la que vuelve con frecuencia. Ahora, Andalucía forma ya parte indisociable de su obra con el que es, hasta el momento, su mayor logro literario.