Balance de la Fundación Tres Culturas. Ideal

Balance de la Fundación Tres Culturas

Ideal

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:39

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, presidió ayer en Granada, junto a André Azoulay, consejero del Rey de Marruecos y copresidente de ... la Fundación Tres Culturas, la reunión del Patronato de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en la que se hizo balance de la programación anual y se procedió a la aprobación de las cuentas. Del Pozo destacó como hitos el Festival 'El alma de las culturas' y el encuentro 'Comicmed'.

