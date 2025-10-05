Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica

El baile por derecho de Alba Heredia

Jorge Fernández Bustoa

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Va a resultar que lo más novedoso en el flamenco es el baile de toda la vida, el baile por derecho. Una de las grande ... ausencias de esta primera Bienal de Granada, que se extendió sobre todo el mes de septiembre, sin duda, fue la de la familia Maya, y con ella los flamencos del Sacromonte. La peña de La Platería, aun sin intención, tuvo a bien comenzar su temporada este sábado con Alba Heredia, una de las mayores representantes de su estirpe (Mario, Manolete, Juan Andrés, Iván) y del baile sacromontano. Ella estuvo convocada en varias ocasiones para inaugurar el curso platero, pero entre la pandemia y su feliz embarazo, su presencia —como el resto de las bailaoras que han obtenido el Desplante, en Las Minas de La Unión— no ha sido posible hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  5. 5 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  6. 6

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  7. 7 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  8. 8

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  9. 9 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa
  10. 10

    El Granada se permite un atracón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El baile por derecho de Alba Heredia

El baile por derecho de Alba Heredia