Ayes Tortosa y sus 'Cuentos delMediterráneo'. A. A.

Ayes Tortosa publica 'Cuentos mediterráneos' que sitúa en las costas de Granada y Almería

«Mis hijos hicieron que descubriera mi verdadera vocación literaria», dice la escritora, que vuelve al público adulto tras su éxito con sus relatos para niños y jóvenes

Antonio Arenas

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:42

Comenta

La escritora Mari Ángeles Tortosa, Ayes para sus lectores, tiene nuevo libro. Se titula 'Cuentos mediterráneos' al que ha añadido, para que no haya dudas, ' ... Más de orilla y de taberna que de mar adentro y de galerna' y que es de muy amena lectura. Lo ha publicado con Baker Street Ediciones y está ilustrado por la joven gaditana Lucía de la Torre, mientras que la portada ha sido diseñada por su hija Mar Delgado. Ayes, que gustaba de inventar cuentos para ella, anda estos días algo nerviosa porque su obra está llegando a los lectores y ya tiene fecha para su presentación: el jueves, 16 de octubre, a las 20 horas, en Librería Dauro-Troa, en la calle Zacatín.

