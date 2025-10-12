Ayes Tortosa publica 'Cuentos mediterráneos' que sitúa en las costas de Granada y Almería

La escritora Mari Ángeles Tortosa, Ayes para sus lectores, tiene nuevo libro. Se titula 'Cuentos mediterráneos' al que ha añadido, para que no haya dudas, ' ... Más de orilla y de taberna que de mar adentro y de galerna' y que es de muy amena lectura. Lo ha publicado con Baker Street Ediciones y está ilustrado por la joven gaditana Lucía de la Torre, mientras que la portada ha sido diseñada por su hija Mar Delgado. Ayes, que gustaba de inventar cuentos para ella, anda estos días algo nerviosa porque su obra está llegando a los lectores y ya tiene fecha para su presentación: el jueves, 16 de octubre, a las 20 horas, en Librería Dauro-Troa, en la calle Zacatín.

Su trayectoria literaria se inició con los cuentos de 'María del Charco, versos, canciones y nanas para nana', a los que le siguieron una treintena de libros más que le han dado una gran popularidad, especialmente entre el público infantil y juvenil. De hecho, alguna que otra biblioteca escolar lleva su nombre. «La verdad es que yo no tenía pretensión de publicar los cuentos. Terminé publicándolos a instancias de unos amigos escritores y gustaron, tuvieron buenas críticas y, además, mis hijos hicieron que descubriera mi verdadera vocación literaria», resume sus inicios la autora. A partir de ese momento, se dedicó «en cuerpo y alma a escribir», sintiendo predilección por la poesía, que es lo que más le gusta, junto con los encuentros que mantiene con sus jóvenes lectores en los colegios, que se cuentan por centenares. «Me sirven para intercambiar impresiones sobre la literatura y sobre mis libros», señala.

En la obra aparecen rincones conocidos de Motril, Salobreña y Torrenueva

Prueba de su éxito, es que Ayes Tortosa figura en antologías tanto en España en México, Cuba y otros países del continente americano.

Su última criatura literaria es «como una réplica de mi primer libro pero para adultos», aclara. En 'Cuentos mediterráneos', Ayes Tortosa reúne doce cuentos breves que, como en la literatura árabe, están entrelazados entre sí, detalla. «Los personajes saltan a lo mejor de un cuento a otro», en los que está muy presente su cultura mediterránea, hasta el punto de considerar que el «paraíso de su infancia es el mar», tanto el de la costa almeriense, de donde es originaria su familia materna, como la del litoral de Granada. No en vano, residió durante unos años en la localidad de Almuñécar.

En ese sentido, en su obra aparecen rincones bien conocidos de otros municipios de la Costa Tropical, caso de Motril, Salobreña y Torrenueva. «He construido los cuentos en base al binomio retrato-anécdota de personajes peculiares muy mediterráneos», explica la autora su fuente de inspiración.